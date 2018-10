Wirecard investiert in Expansion und bleibt bei Dividendenstrategie

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zahlungsdienstleister Wirecard plant auch nach dem Aufstieg in den DAX keine Änderung an seiner restriktiven Dividendenpolitik. "Wir sind ein Wachstumsunternehmen, eine deutlich höhere Ausschüttung macht für uns keinen Sinn", sagte Wirecard-Finanzvorstand Alexander von Knoop dem Magazin Börse Online. Statt die Dividende anzuheben, wolle man weiter in neue Produkte und die weitere Expansion investieren.

Nach dem DAX-Aufstieg vor zwei Wochen war über eine Dividendenanhebung spekuliert worden, so das Magazin. Wirecard hatte für 2017 eine Dividende von 0,18 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Unterdessen knüpft das Unternehmen große Hoffnungen an den bevorstehenden Deutschland-Start von Apple Pay. Dies werde dem mobilen Bezahlen in Deutschland zu einem "deutlichen Schub verhelfen", sagte von Knoop. Der US-Tech-Riese will sein Bezahlsystem bis Ende des Jahres auch in Deutschland verfügbar machen. Man werde Apple Pay über die Wirecard-App Boon "bereits zum Start selbstverständlich unterstützen".

Apple Pay ist bislang in rund 30 Ländern weltweit verfügbar, darunter Spanien, Frankreich und Italien. In Deutschland geht es zögerlicher voran. Neben Wirecard haben bislang unter anderem die HVB und die Deutsche Bank angekündigt, Apple Pay zum Start zu unterstützen.

