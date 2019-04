Wirecard - Kaufpanik!

Verrückte Börsenwelt – Wirecard und SAP liefern sich am Mittwoch ein Rennen um die DAX-Spitze und fahren dafür mächtige Geschütze auf. Mittlerweile liegt Wirecard mit 13,5 Prozent Aufschlag wieder vorne. Die Aktie klettert wie von uns erwartet auf 140 Euro. “Wow! Das wäre ein Kracher. Für Wirecard gibt es einen Interessenten, der 5% an Wirecard erwägt zu kaufen. Wir sagen – rein in SR0TQM und SR0Y23 – Turbo Bulls Hebel 6 und 10. Die Spekulation muss man gehen.” – war unser Beitrag am Dienstag. Mehr solcher Trades hier im Exklusivbereich…

Kurzfristig wird die Luft über 140 Euro dünn. Derzeit könnte die Aktie gegen 16.00 Uhr bei 141-142 Euro eine Fahnenstange ausbilden. Wir würden kurzfristig die Gewinne einstreichen. Wer besonders mutig ist, schaut sich Turbo-Bears wie WKN DDV0GQ oder HX7PJT für kurzfristige Trades an. Allerdings sehr spekulativ…