Wirecard: Keine Unregelmäßigkeiten in Singapur

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Zahlungsdienstleister Wirecard hat nach eigenen Angaben alle Veröffentlichungspflichten ordnungsgemäß eingehalten. Das Fehlen des Testats der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young (EY) für die Richtigkeit der Jahresbilanz 2017 der Tochter in Singapur sei auf das Fehlen von Dokumenten aufgrund der Ermittlungen in dem Land zurückzuführen. Der lokale Abschluss sei jedoch im Rahmen der Möglichkeiten ordentlich geprüft worden, schreibt der Konzern und reagiert damit auf einen Bericht des Handelsblatts. In dem Bericht sei suggeriert worden, dass Unregelmäßigkeiten Ursache für das Fehlen des Testats seien.

"Wir können weder die Angemessenheit, Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses feststellen, noch können wir den Umfang möglicher Anpassungen abschätzen, die in Bezug auf den Jahresabschluss der Gesellschaft erforderlich sein könnten", hatte die Zeitung die Wirtschaftsprüfer zitiert.

Der lokale Abschluss für 2017 wurde nach lokalem Rechnungslegungsstandard (SFRS) geprüft, so das Unternehmen weiter. Aufgrund der Einschränkungen durch die Ermittlungen in Singapur seien Dokumente teilweise nicht zugänglich gewesen, sodass sich der lokale Prüfer kein abschließendes Prüfungsurteil habe bilden können.

Für die Prüfung des Konzernabschlusses nach IFRS waren diese Einschränkungen nicht relevant, wie Wirecard weiter schreibt. Die von EY erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerke zu den Konzernabschlüssen und Konzernlageberichten für 2017 und 2018 blieben daher davon unberührt. Und für die Wirecard-Gruppe sei der Konzernabschluss nach IFRS maßgebend.

November 20, 2019 02:09 ET (07:09 GMT)

