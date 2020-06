Wirecard kündigt wegen Bilanzunklarheiten Strafanzeige gegen unbekannt an

ASCHHEIM (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30)-Konzern Wirecard will im Bilanzskandal Strafanzeige gegen unbekannt erstatten, wie ein Sprecher am Donnerstag in München sagte. Das Unternehmen sehe sich als mögliches Opfer eines "gigantischen Betrugs"./cho/DP/mis

