Wirecard - Kurskracher für Sie!

Liebe Leser, erinnern Sie sich noch ans Frühjahr, als wir Ihnen fast täglich die Volatilität bei Wirecard vorstellten, Vola-Landschaften präsentierten und mit diesen Bedingungen spielten für Sie? Eine Empfehlung für unsere Abonnenten war am 29 März: “Bonus Barriere 80 – der Kracher schlechthin - DC043U 35 Prozent Rendite p.a bei 35 Prozent Puffer und 4 Euro Abgeld!!” Im Nachhinein muss man sagen – wirklich ein Kracher. Das Papier steht natürlich nicht mehr bei 115, sondern jetzt bei 144 Euro und wir empfehlen, die Gewinne einzustreichen. Hoch zweistellig – in einem lumpigen Bonuspapier. Am 23. April dann stellten wir aufgrund der Vola vor: ”…wirft der Discount-Call bis September 2019 von Morgan Stanley auf WDI mit Cap 125 - MF931Q - noch fast 80 Prozent Seitwärtsrendite ab.”..Von 1,40 auf 1,90 ging es da nach oben – Gewinne ebenfalls kassieren. Diese Ideen gibt es täglich bei uns auf die Basiswerte, die jeweils Vola, Rendite und Chance-Risiko zusammen bringen. Das ist der Mix, auf den wir aus sind. Hier zu lesen immer.

Und selbstredend geht auch bei uns nicht alles auf. Doch 2019 ist unsere Trefferquote bei Inline-Scheinen bei fast 90%. Das freut wie Bolle und liegt auch daran, dass wir die DAX-Inliner absichernd und nicht nur spekulierend eingesetzt haben. Viele zu 1,50 Euro empfohlene liegen jetzt oberhalb der 3 Euro-Marke. Bitte glattstellen. Übrigens – so wichtig wie der Einstieg ist bei spekulativen Papieren auch der Ausstieg.

Zu gierig darf man nicht sein. Das haben Sie bei Thyssen gesehen, wo wir bei 12 Euro die Inliner großteils auf Verkauf stellten. Jetzt ist Thyssen wieder spannend. Zum Beispiel hat die SR2V0A ein Spannendes Chance-Risiko-Verhältnis. Nach oben sind 50% Luft, es entscheidet erstmal nur die untere Barriere, die 16% weg ist.

Die hohe Vola erlaubt hier das Chance-Risiko-Verhältnis eines exakten Verdreifachers – Kurs 3,33 Euro. Riskant, aber bei Wirecard gingen diese Ideen bisher jedes Mal auf und auch bei Thyssen fuhren unsere Leser zuletzt schöne Renditen ein. Was bei uns nicht funktioniert, das haben wir bspw. auf Lufthansa beschrieben. Und auch bei Adidas waren wir zu früh skeptisch, wenngleich die rollierende Korrektur jetzt läuft. Trotzdem - schon bei 250 Euro hätten wir die Aktie nicht mehr angefasst. Und es ging dennoch weiter aufwärts.

Wir fokussieren uns auf Basiswerte, die wir fühlen können. Wenn wir einen Titel nicht “können”, dann lassen wir die Finger weg. Adidas können wir nicht;-(. Übrigens – eine Idee haben wir noch ausnahmsweise hier im freien Bereich: Schauen Sie mal auf die HX9ZKF – 69% Rendite bis Mitte Dezember, wenn Wirecard 145 Euro mindestens hält. Sprich – die Aktie einfach “parkt”. Auch solche Renditen erlaubt nur die Vola….

Wir wünschen Ihnen ein tolles Wochenende. Am Montag dann gibt es erst ein Video, frisches Research und Daniel marschiert dann erstmal zu n-tv für einen ausführlichen Talk…