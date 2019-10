Wirecard - Spieltheorie für den Montag

Liebe Leser, am Montag früh zum Vor-Börsenstart um 8 Uhr wird es bei Wirecard wieder spieltheoretisch losgehen. So wie man beim britischen Pfund momentan immer einen Schritt voraus denken muss, um zu entscheiden, ob man Pfund/Dollar long oder short gehen will – dazu das Video der letzten Woche – lohnt bei Wirecard ein Gedankenspiel in Szenarien. Denn momentan Stand Sonntag Abend ist vor allem die Frage „Sonderprüfung“ unklar und daran hängt sich vieles auf. Ebenso natürlich an Sentiment, Meldungen und Positionierungen beider Seiten. Beachten Sie folgende 4 Szenarien mit Handlungsempfehlung und den konkreten Turbos bitte sowie einer Ein- und Ausstiegsempfehlung jeweils:

Variante 1: …weiterlesen im Abo-Bereich unseres Turbo-Dienstes… Übrigens – allein mit unserem Feierabendtrade vom Freitag Abend hätten Sie Ihr Jahresabo fast komplett drin gehabt. Bei einem Einsatz von 1.000 Euro in der Position. Unser Tradingdepot wurde im Übrigens massiv ergänzt letzte Woche und liegt nach Auswertung von heute bei rund 33% Rendite seit Jahresbeginn. Der DAX dagegen plus 18%.