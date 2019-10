Wirecard - Statement der Deutschen Bank

Auf einen Rückgang des DAX haben wir in unserem Turbo-Depot am heutigen Dienstag gesetzt. Im Video heute früh gab es eine Empfehlung für einen konkreten extrem spannenden DAX-Inliner. Bilanz – verkauft um 17.15 Uhr mit plus 35% Gewinn. Intraday. Dazu sind wir eine andere Position am Morgen long gegangen während die Märkte nach unten weg knallen. Schuld – der ISM. Und die Sentiments. Diese haben uns auch bei Wirecard geholfen. Die Aktie wirft es von 149 Euro intraday auch auf 144 zurück. Damit ist man an der 150 einmal mehr gescheitert. Doch es gibt weiter eine gute Chance für den nächsten Trade im Turbo-Depot. Wo? Alles hier, in unserem Exklusivbereich. Dazu äußert sich die DB zu WDI – übrigens der größte Kreditgeber mitunter.

Man hat die Einstufung für Wirecard vor dem Kapitalmarkttag auf “Buy” mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analystin Nooshin Nejati geht davon aus, dass der Zahlungsabwickler seine langfristigen Ziele anheben wird. Dies dürfte die Aktie antreiben und das Vertrauen der Investoren wieder etwas herstellen, schrieb sie in einer am Dienstag vorliegenden Studie.