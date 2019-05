Wirecard und Beyond Meat - Gemeinsamkeiten?

Haben die Aktien von Wirecard und Beyond Meat etwas gemein? Nun ja, auf alle Fälle sind sie in unserer Analyseliste ganz oben, denn in Sachen Behavioral Finance kann man aus beiden etwas lesen. Bei Beyond gibt es am Montag im Börsenbrief die Empfehlung für Sie, was man tun könnte. Bei Wirecard geht vieles um rückläufige Vola und die Vorteile für Sie als Investor. Am Freitag konnten Sie lustigerweise sehen, was unsere statistische Auswertung schon andeutete – wieder ein recht ordentlicher Tag nach schwachem Start in den USA. Diese Statistik ist derart auffällig, dass man schon auf eine Ausnahme hofft. Letzten Montag hatten wir Ihnen Vergleichbares präsentiert für 5 Tage mit negativer Performance. Erinnern Sie sich? Dann schauen Sie zurück in die mails. Weiteres Thema in dieser Woche – Bayer. Dazu waren wir im Deutschlandfunk zu hören. Und es gibt eine kleine Sensation. Mehr dazu gibt es im heutigen Videobereich exklusiv.

Ein kleiner Hinweis noch auf die Nachfragen zu unseren Depots:

Liebe Interessenten an unseren Depots - seit 1.10.18 finden Sie unser Favoritendepot AUSSCHLIESSLICH in unserem Exklusivbereich. Erfahren Sie alle Käufe und Verkäufe im Rahmen unseres Videonewsletters