Wirecard und der DAX

Vom 17.7.19 – ungekürzt. Dahinter verstecken sich für unsere Abonnenten weitere Research-Papiere und Know-How zum Markt.

Liebe Abonnenten, der Einfuß von Volatilität auf Anlage- und Tradingprodukte bleibt ein spannendes Feld. Wir erhalten häufig Fragen zur Preisbildung, deren Antwort fast immer in der Vola liegt. Sehr anschaulich können Sie dieses Phänomen bei Wirecard sehen. Vor den Quartalszahlen rechnet der Markt mit deutlich höheren Schwankungen – die Vola zieht an. Das verbilligt Inline-Optionsscheine. Höhere Schwankungen machen eine Auszahlung am Laufzeitende unwahrscheinlicher, so die einfache Rechnung. Der Inliner HZ0BPJ von Onemarkets mit Barrieren bei 110 und 180 kostete zu Wochenbeginn noch knapp 5 Euro und ist jetzt zu 3,98 Euro erhältlich. Im Dezember wird der Schein zu 10 Euro fällig. Quasi ein Stay-Low-Schein ist die WKN SR1SC1 der Societe Generale. Mit Barrieren bei 90 und 180 Euro geht der Blick erstmal nach oben. Beide Scheine gefallen uns zur spekulativen Beimischung. Wer bei Wirecard nur auf steigende Kurse setzen möchte, findet mit Discount-Calls ebenfalls ordentliche Renditen. Die WKN HX7LPC zahlt knapp 70 Prozent Rendite wenn Wirecard im Dezember über 140 Euro notiert. Mehr muss die Aktie nicht machen. Sie wären beim Direktinvestment erst bei einem Kurs von 250 Euro bei einer höheren Rendite. Dafür haben Sie natürlich ein Totalverlustrisiko, wenn die Aktie am Laufzeitende unter 130 Euro notiert. Research gibt’s von Fidelity zur Lage in Deutschland: Fidelity Marktkommentar – Deutschland: Kein Grund zur Panik Die Zuversicht für die deutsche Wirtschaft ist zuletzt infolge heruntergeschraubter Wachstumsprognosen und Gewinnwarnungen geschwunden. Christian von Engelbrechten, Fondsmanager des Fidelity Germany Fund hält die Skepsis für überzogen. · Keine Rezessionsgefahr in Deutschland, sofern sich die Handelskonflikte nicht verschärfen · Moderates Gewinnwachstum und Unterstützung durch EZB sollten bei deutschen Aktien für Rückenwind sorgen · Fokus auf weniger konjunkturabhängige Unternehmen mit nachhaltig überdurchschnittlichem Wachstum Trotz der Wachstumsdelle in der Industrie sollte die deutsche Wirtschaft auf Sicht der nächsten zwölf Monate weiter wachsen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Handelskonflikte wie erwartet nicht verschärfen. Nach einer Schwächephase, die wahrscheinlich zu einer Stagnation im zweiten Quartal führt, sollten sich die Stimmungsindikatoren sowie die Wirtschaftsaktivität wieder verbessern. Wesentliche Antriebskräfte sind die anhaltend gute Konsumstimmung und sich aufhellende Perspektiven für die Industrie. Konsum bleibt in Deutschland eine wichtige Stütze Während die Nettoexporte seit einigen Quartalen rückläufig sind, gehen vom privaten Konsum weiterhin positive Effekte für die Konjunktur aus. Wichtige Indikatoren, wie eine gute Stimmung am Arbeitsmarkt, leicht steigende Löhne und eine geringe Inflation sollten dafür sorgen, dass die gute Konsumlaune weiter anhält. Auch wenn einige Unternehmen Entlassungen angekündigt haben, ist die Zahl der Beschäftigten zuletzt weiter auf historische Spitzenwerte gestiegen. Indikatoren, wie die Anzahl offener Stellen und Zahlen zum Fachkräftemangel, sorgen zudem für positive Impulse. Industrie sollte sich unter anderem dank besserer Exportchancen wieder erholen Wenn sich die Handelskonflikte beruhigen, sollten sich die Stimmungsindikatoren und die Investitionsneigung der Unternehmen wieder verbessern. In der zweiten Jahreshälfte – insbesondere ab dem vierten Quartal – sollte es für viele Unternehmen leichter werden, bei Vorjahresvergleichen gut abzuschneiden. Es entfallen dann einige Belastungsfaktoren des vergangenen Jahres, wie die Einführung neuer Zertifizierungsverfahren in der Autobranche oder gestiegene Transportkosten wegen der niedrigen Flussstände im letzten Sommer. Positiv sollten darüber hinaus der niedrigere Ölpreis und der leicht schwächere Euro wirken. China, die USA und Frankreich können als wichtige Handelspartner Deutschland ebenfalls zu einer moderat positiven Entwicklung beitragen. Mit Blick auf die jüngsten Wirtschaftsdaten und die Kreditvergabe zeichnet sich ab, dass die Konjunkturprogramme in China zu greifen beginnen. So sind im Juni sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze gestiegen. Auch in den USA wächst die Wirtschaft weiterhin moderat. Eine Verschärfung der Handelskonflikte, die der Wirtschaft und damit Trumps Chancen für eine Wiederwahl schaden, ist eher unwahrscheinlich. Da alles daraufhin deutet, dass sowohl die FED als auch die EZB an der lockeren Geldpolitik festhalten werden, gibt es zu Aktien nur wenige Anlagealternativen. Für deutsche Aktien spricht, dass die Dividendenrenditen hiesiger Unternehmen im Vergleich zu deutschen Staatsanleihen außergewöhnlich hoch sind. Bei den meisten Unternehmen sind die Dividenden zudem durch Cashflows und gesunde Bilanzen gut abgesichert. Die vergleichsweise robusten Aktienkursentwicklungen nach den deutlichen Gewinnwarnungen von BASF und Daimler zeigen, dass inzwischen viel Skepsis eingepreist ist und das Vertrauen in eine Verbesserung der Lage zunimmt. Strukturelle Wachstumsbremsen wie eine rekordhohe globale Staatsverschuldung, eine alternde Bevölkerung und sinkende Produktivität werden auch in Zukunft voraussichtlich lediglich ein moderates Wachstum erlauben. Somit wird sich an der Lage, wie wir sie mit Ausnahme des Jahres 2016 schon seit 2010 sehen, nichts substanziell ändern: moderates Wachstum, eine expansive Geldpolitik und damit einhergehend steigende Aktienkurse von qualitativ hochwertigen Wachstumsunternehmen. In diesem Umfeld gilt es, auf weniger konjunkturabhängige Unternehmen zu setzen, die mit neuen Produkten, Innovationen und Marktanteilsgewinnen ein organisches und nachhaltig überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen.