Wirecard und die Schuldenfrage

Liebe Leser von Feingold Research, liebe Abonnenten - haben Sie bei Wirecard mal auf die Verbindlichkeiten geachtet? Wir stellen diese Zahl im Börsenbrief ergänzend dar, denn die Interpretation dieser Veränderung ist schon erstaunlich. Dazu diskutieren wir wie gesagt und geschrieben im heutigen Video mit Ihnen mal die Frage, ob Wirecard nicht eine ganz normale Aktie werden könnte. Gestern Abend auf einer kleinen Veranstaltung in Frankfurt mit vielen Journalisten und Analysten war die Aktie natürlich auch Thema Nummer eins. Und was würde das dann für Sie als Anleger bedeuten? Auf alle Fälle kann es noch! bedeuten, dass sie daraus sehr viel Kapital schlagen können.Denn Wirecard lässt die Tür noch ein Stückchen offen, doch die Kursentwicklung der letzten Tage gibt klare Hinweise, wohin die Reise geht. Auch die Relative Stärke vom Wochenbeginn bei WDI hat klare Gründe, die kaum beschrieben wurden. Wir gehen auch darauf ein. Dazu gibt es heute eine frische Einschätzung zum DAX und die Erklärung, warum wir in unseren Depots erstmals seit Wochen wieder aktiver werden. Denn die Behavioral Finance gibt schöne Signale. All das im Exklusivbereich und dazu Research, frische handgewählte Produkte auf die größten DAX-Titel und die Causa Iran. Hier geht es entlang.

