Wirecard und die Vorahnung

Was ist los bei Wirecard? Sind es Vorahnungen der möglichen Sonderprüfung? Wurde den Shorties die Leihe gekündigt? Sind es viel mehr Shorties gewesen als gedacht und ziehen diese sich nun zurück? Wie sehen die konkreten Zahlen aus und wer steht wem gegenüber? Dies gibt es im Spezial im Abonnentenbereich zu Wirecard, versehen mit der Empfehlung für heute. Nachzulesen wie jeden Tag gerne hier. Auffällig ist auch, dass WDI zuletzt in Kursschwäche immer gekauft wurde, ein gutes Zeichen? Oder nur der logische Schluss der Kurslücke bis 140 Euro? Wir erklären dies alles in unserem Spezial im 15-Minuten-Video mit den drei Szenarien für Wirecard für die kommenden Wochen mit Kurszielen, Instrumenten, Vola-Einfluss und den Sentiments. Auf all das haben Sie im Exklusivbereich Zugriff.

