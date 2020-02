Wirecard und sein US-Vorbild

Tesla macht Investoren und vor allem Leerverkäufern vor, was im Extremfall passieren kann. 965 Dollar hat Tesla gesehen, nur 35 fehlten zur magischen 1.000. Wir haben für Wirecard mal aufgeschrieben hier was es bedeuten würde, wenn dort ähnliches passiert. Gleichzeitig erhält man bei WDI bei 35% Barrierenabstand 20% Rendite in einem Bonus. Bei Beiersdorf für das gleiche Profil – 1,7%. DAS ist der Einfluss von Volatilität, den jeder aktive Anleger und Investor verstehen muss. Wir nerven damit womöglich, aber Volatilität nicht zu verstehen ist wie Autofahren ohne zu Wissen, dass das Auto Sprit, Öl und Bremsflüssigkeit braucht. Deshalb nimmt Volatilität einen wichtigen Platz am TRAININGSTAG am 29.2 ein. Einen ganzen Samstag lang schulen wir Euch in Sachen Vermögensaufbau, Zinsen, Produktverständnis, Fehlervermeidung, Börsenpsychologie, Sentiment und technische Analyse und Tools. Anmeldung und infos unter info@feingold-research.com

