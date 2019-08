Wirecard und Tesla - so ist der Plan für Trader

In den USA und Europa gibt es zwei Aktien, die wirklich für den Ansatz der Behavoiral Finance perfekt geeignet sind. Tesla und Wirecard. Sentiment, Stimmungen und passende Auswertungen sind unser KernAsset bei Feingold Research und dies hat unsere Depots 2018 ins kleine Plus geführt während der DAX schwächelte. 2019 nun waren Tesla und Wirecard gerne gehandelte Basiswerte bei uns. Dies führt bis Ende August zu 20 Prozent Plus im Depot für unsere Leser.

Seit September bieten wir nun explizit für aktive Anleger ein Turbo-Depot, welches mit einem Bull auf Deutsche Wohnen gestartet war und mit zwei Spezialpapieren eben auf Tesla und Wirecard. Lesen und abonnieren können Sie uns unter www.feingold-research.com und dort im Exklusivbereich finden. Mit täglichen Videos, Research, Tools und Sentimentauswertungen.

Warum ist Sentiment so wichtig und was bieten wir und welche Trades haben wir zuletzt absolviert? Nun, der 16.8 war der Stichtag für unseren Schein 2019 mit dem höchsten Umsatz – eben wieder auf Wirecard. Vergangene Woche haben wir unseren Abonnenten die neuen Top 10 vorgestellt. Sie befinden sich in der Tradition unseres Wirecard-Inliners aus dem Juni, der am 16.8 abgerechnet wurde. Fazit – zu 3,33 Euro stiegen unsere Leser ein, zu 10 Euro kam er am Freitag zurück.

Unsere Sichtweise: Wenn es brennt, dann sollte man für seine Leser da sein. So denken wir zumindest und versorgen unsere Abonnenten auch abends mit Depotveränderungen und Research zum Markt. Denn von Tesla über Ctrip, Swatch über Nel Asa, Apple über Amazon, PayPal über Baidu – auf Produktkonditionen kommt es an und Gelegenheiten bieten sich umso mehr, je mehr Vola im Markt ist.

Oben genannte Aktien haben wir übrigens nicht zufällig genannt, wir finden sie fundamental alle spannend.