Wirecard-Untersuchungsausschuss kommt - Grüne unterstützen FDP und Linke

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX höher -- Air France-KLM bereitet Anleger auf Kapitalerhöhung vor -- Rocket Internet will Börse verlassen -- Aroundtown mit millionenschwerem Aktienrückkauf -- Zoom, Brenntag, JOST Werke im Fokus

Opposition einig über Wirecard-Untersuchungsausschuss. CDU-Wirtschaftsrat lehnt Einstieg des Staates bei thyssenkrupp ab. Suez will sich nicht von Veolia kaufen lassen. Sanofi-Mittel Kevzara verfehlt Endpunkte in COVID-19-Studie. Erholung am Frankfurter Flughafen stockt weiter. Vodafone fusioniert Sendeturmgeschäft mit dem von Bharti. Telecom Italia verkauft Anteil am Kabelnetzwerk an KKR.