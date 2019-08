Wirecard - volle Punktzahl abgerechnet!

16.8 war der Stichtag – für neue Top-Kandidaten in unserem Exklusivbereich mit spekulativer Renditechance von 100 Prozent oder mehr. Am Freitag haben wir unseren Abonnenten die Top 10 vorgestellt. Sie befinden sich in der Tradition unseres Wirecard-Inliners aus dem Juni, der am 16.8 abgerechnet wurde. Fazit – zu 3,33 Euro stiegen unsere Leser ein, zu 10 Euro kam er am Freitag zurück. Bzw. am Mittwoch, denn dann fließt die Auszahlung von Emittent zu Kunde. Nun ist Wieder eine gute Gelegenheit uns zu testen, denn im aktuellen Marktumfeld finden wir prima Gelegenheiten. Also – seien Sie dabei und testen Sie uns hier. Die Sentimentdaten am Markt lassen für den gegenwärtigen DAX mit Absturz auf 11.300 nur zwei Varianten zu. 1) Wir steuern auf einen Crash hin. 2) Wir sehen Part 2 des Ausverkaufs vom Dezember 2018. Der VDAX-new hat heute exakt das Level von damals erreicht. Liebe Leser von Feingold Research, deshalb sind wir trotz Sommerpause vieler Anleger für Sie da. Wir können den DAX nicht Hochzaubern, aber Ihnen Wissen vermitteln und Ihnen erläutern, warum Sie psychologisch jetzt soviel richtig machen können, wenn Sie es geschickt anstellen und die Nerven bewahren.

Denn wenn es brennt, dann sollte man für seine Leser da sein. So denken wir zumindest und versorgen unsere Abonnenten auch abends mit Depotveränderungen und Research zum Markt. Denn von Tesla über Ctrip, Swatch über Nel Asa, Apple über Amazon, PayPal über Baidu – alles kommt unter die Räder. Der DAX verlor vom Top am Dienstag zum Donnerstag gut 500 Punkte. Das haut rein und wir erklären, warum es so kommt, was es mittelfristig bedeutet und wie Sie reagieren sollten. Was zudem das Sentiment sagt, welche Daten Ihnen helfen und womit man die Vergleiche ziehen muss. Dazu hat sich in Produktkonditionen auf Tesla oder Nvidia einiges ergeben, gibt es jetzt spannende Papiere zu finden.

Oben genannte Aktien haben wir übrigens nicht zufällig genannt, wir finden sie fundamental alle spannend. Gilt auch für Total. oder Visa. Jetzt ist es wichtig, das richtige zu tun in einem Umfeld, in dem die US-Zinskurve invers wird. Aber was passiert denn dann? Wie entwickelt sich die Börse über die nächsten Wochen, Monate und Jahre? Wir haben die passende Statistik für Sie, ebenso wie institutionelles Research auch heute für Sie. Alles hier – im Abosektor, Ihrem Exklusivbereich per Mail und Videoinhalt für Sie. Dort gibt es auch die passenden Anlageideen und Tradingmöglichkeiten auf DAX und die oben genannten Titel.