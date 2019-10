Wirecard - Vorsicht Falle!

Liebe Leser, “Vorsicht Falle” geht im ZDF wieder auf Sendung und mancher erinnert sich an die Sendung, die Ede Zimmermann einst etablierte, weil er selbst beim Hausbau betrogen wurde und das Dach nicht inklusive war. Lange ist es her. Aktueller denn je ist aber eine Falle, in die viele Börsianer tappen. Sie hoffentlich nicht. Denn die zyklische Falle. Beispiel Trump, Beispiel Wirecard, Beispiel Netflix oder Qiagen gerade. Unser Turbo-Depot ist mittlerweile bei plus 23% angekommen, in den letzten beiden Tagen konnten wir S&P 500, Qiagen und CAC40 erfolgreich schließen in den Positionen. Auf Wirecard sind wir noch investiert. Aber – wir fühlen uns stets in Aktien hinein und vor allem – wir versuchen zu antizipieren, was als nächstes kommt. Hinterherlaufen, ob mittels techn. Analyse oder noch schlimmer mittels Analystenkommentaren oder pro zyklischer Stimmung ist falsch und schlecht. Setzen Sie mit uns Antizyklik und Behavoiral Finance um. Dies bringt Mehrwert und dies zeigen wir seit Jahren. Also – Vorsicht Falle. Bei Wirecard und generell. Hier finden Sie uns und können uns abonnieren.

