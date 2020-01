Wirecard - wann folgt die Entscheidung?

In unserem Börsenbrief haben wir uns in dieser Woche ausführlich mit Wirecard beschäftigt. Daniel erklärt in 15 Minuten in 15 Minuten wie die aktuelle Kursentwicklung zustande kommt, wie die Szenarien für die Sonderprüfung sind und was man aus Aktien wie Tesla für Wirecard an Erkenntnis gewinnen kann. Unseren Dienst können Sie hier abonnieren und testen.

Liebe Abonnenten,

Wirecard wird uns auch 2020 auf Trab halten – soviel ist sicher. Derzeit sieht es aus so, als würde die Aktie in den kommenden Wochen eher mit positiver Kursentwicklung überzeugen. Das ist zumindest Daniels bevorzugtes Szenario in unserer großen Wirecard-Analyse . Wir erläutern in 15 Minuten wie die aktuelle Kursentwicklung zustande kommt, wie die Szenarien für die Sonderprüfung sind und was man aus Aktien wie Tesla für Wirecard an Erkenntnis gewinnen kann.

Die Aktie hält sich am Mittag fest über 127 Euro. Zur aktuellen Kursentwicklung haben wir noch eine brisante Info: Laut Gerüchten aus dem Markt sieht es so aus, als wäre einigen Leerverkäufern einen Tag vor Optionsverfall die Wertpapierleihe gekündigt worden.