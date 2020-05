Wirecard - was bringt der 18.06?

Wirecard kommt nicht zur Ruhe. In dieser Woche stehen sich Markus Braun und die Wirtschaftswoche gegenüber. Mutmaßlich kam Braun der WiWo zuvor, in dem er mit seinen Aktienkäufen für Rückenwind sorgte, bevor das Magazin ihre Titelgeschichte publizieren konnte. Bullen und Bären stehen sich um 90 Euro weiterhin mit offenem Visier gegenüber. Wir haben die Lage bei Wirecard in unserem Börsenbrief in knapp 20 Minuten analysiert. Das Video finden Sie auszugsweise unten. Gerne testen Sie uns über folgenden Link…

Wir stellen unsere Mail auszugsweise vor. Die ausgewählten Produkte erhalten Sie als Abonnent…

Liebe Abonnenten,

anknüpfend an unsere erste Mail geht es im Video des Tages zunächst ausführlich um Wirecard. Daniel erklärt die aktuelle Lage rund um die Erkenntnisse des WiWo-Berichts. Wir erklären die Volatilität und alles, was man zum 18.06 beachten muss. Am Ende werfen wir einen Blick auf den Gesamtmarkt….

……