Wirecard - was Sie erwartet

In unserem Börsenbrief haben wir uns den vergangenen Wochen ausführlich mit Wirecard beschäftigt. Ein weiteres Beispiel finden Sie unten in diesem Beitrag. In unserem Börsenbrief erwartet Sie Research, Trading- und Anlageideen und natürlich unsere Musterdepots.

wer gestern den Turbo-Bear GB49EY auf WDI gekauft hatte – siehe Mail unten - nimmt nun bitte 15 Prozent Gewinn zu 2,25 Euro mit. Wir warten an der Seitenlinie ab und haben noch ein Limit auf den Discount-Call MC4KBN zu 0,69 Cent offen ( 550 Stück) Unsere Mail vom Vortag: hier finden Sie unseren heutigen Videonewsletter im Turbo-Bereich . Thema natürlich Wirecard: Wie schauen uns die Volatilität und die passenden Werkzeuge auf der Produktseite. Ein weiterer sehr spekulativer Inliner zum günstigen Kurs von 1,1 Euro ist die WKN HZ47K4 mit Barrieren bei 85 und 140 Euro. Spekulation auf Beruhigung ohne größere Kursgewinne / Überraschung nach oben. Um 120 Euro bauen Sie bitte Long-Positionen ab und greifen auch wieder zum Turbo-Bear GB49EY.