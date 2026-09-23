DAX 25.534 -0,2%ESt50 6.334 +0,1%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,47 -1,4%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 75.578 +0,5%Euro 1,1415 -0,3%Öl 99,4 +0,2%Gold 4.317 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wirtschaft

Commerzbank: Schwacher Einkaufsmanagerindex im Euroraum signalisiert laut Experten noch keine Rezession

Commerzbank: Schwacher Einkaufsmanagerindex im Euroraum signalisiert laut Experten noch keine Rezession

Die tatsächliche Trennlinie zwischen Wachstum und Rezession beim zusammengefassten Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Euroraum liegt nach Aussagen von Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer nicht bei 50, sondern bei 47,8 Punkten.

"Erst bei einem zusammengefassten Einkaufsmanagerindex darunter ist die Wahrscheinlichkeit eines Schrumpfens der Wirtschaft größer als 50 Prozent. Die Unternehmen schätzen also ihre Lage in der Tendenz etwas ungünstiger ein als sie tatsächlich ist", schreibt er in einer Analyse.

Werbung

Der von S&P Global gemeldete Index ist die Summe aus dem prozentualen Anteil der "Höher"-Antworten und der Hälfte des prozentualen Anteils der "Unverändert"-Antworten. Die Indizes bewegen sich zwischen 0 und 100, wobei ein Wert von über 50 einen allgemeinen Anstieg im Vergleich zum Vormonat und ein Wert von unter 50 einen allgemeinen Rückgang anzeigt. Die Indizes werden anschließend saisonbereinigt.

Stamer hat die PMI-Entwicklung der vergangenen 27 Jahre analysiert. Im Durchschnitt des zweiten Quartals hatte der PMI bei 49,0 Punkten gelegen, aber das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war um satte 0,6 Prozent gestiegen. Laut Stamers Analyse ist mit einem überdurchschnittlichen Wachstum des Euroraums - also einem Zuwachs gegenüber dem Vorquartal von mehr als 0,4 Prozent - ab einem zusammengefassten PMI von 52,5 zu rechnen.

Der Ökonom hat außerdem untersucht, wie gut der PMI das BIP-Wachstum prognostiziert: Der absolute Fehler betrug 0,2 Prozentpunkte. Dieser Wert kann für ein niedriges, aber konstantes Wachstum ein hoher Fehlerwert sein, für ein hohes, schwankungsanfälliges Wachstum aber ein sehr niedriger. Stamer kommt zu dem Ergebnis, dass knapp 50 Prozent des Euroraum-Wachstums mit dem PMI vorausgesagt werden kann. Beim deutschen PMI liegt dieser Wert bei knapp 40 Prozent.

Werbung

Bessere Vorlaufindikatoren des Wirtschaftswachstums hat der Ökonom zumindest für den Euroraum nicht gefunden. Die Modelle auf Basis der PMI's schneiden für den Euroraum insgesamt und für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland statistisch signifikant besser ab als die Vergleichsmodelle unter Verwendung von BIP, Europäischem Wirtschaftsstimmungsindex und Ifo-Index.

"Dies bedeutet aber nicht, dass man irgendwelche Indikatoren ignorieren sollte", schreibt Stamer. Er hat getestet, ob das jeweils unterlegene Modell überflüssig ist. "Dieser Test scheitert in allen Fällen."

DJG/hab/cbr

DOW JONES

Bildquellen: Iurii Konoval / Shutterstock.com, jorisvo / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.