Wirtschaft der Eurozone auch im Februar in der Kontraktion

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone ist im Februar den vierten Monat in Folge geschrumpft. Dabei kaschierte ein kräftiger Aufschwung in der Industrie die beschleunigte Talfahrt im Servicesektor. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 48,1 Zähler von 47,8 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen stabilen Wert von 47,8 Punkte vorhergesagt.

Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stieg wider Erwarten auf 57,7 Punkte von 54,8 im Vormonat. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 54,0 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor fiel unterdessen auf 44,7 Punkte von 45,4 im Vormonat. Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg auf 45,7 Punkte erwartet.

Mit dem Rückgang steige die Wahrscheinlichkeit, dass die Wirtschaft der Eurozone auch im ersten Quartal schrumpfe, sagte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Die Entwicklung und Zulassung von Impfstoffen habe indes dazu beigetragen, dass sich das Geschäftsklimawieder aufhellte. Sorge bereite allerdings die Intensivierung der Lieferengpässe, was zum stärksten Anstieg der Einkaufspreise seit fast zehn Jahren geführt habe.

February 19, 2021 04:13 ET (09:13 GMT)