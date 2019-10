Wirtschaft der Eurozone bleibt auf moderatem Wachstumskurs

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Wirtschaft in den Sommermonaten wie erwartet leicht gewachsen. Im dritten Quartal sei die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent im Quartalsvergleich gestiegen, teilte das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag mit. Damit blieb das Wachstumstempo stabil, nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auch im zweiten Quartal um 0,2 Prozent gestiegen war. Analysten hatten diese Entwicklung im Schnitt erwartet.

Im Jahresvergleich legte die Wirtschaft in den 19 Staaten der Eurozone in den Monaten Juli bis September saisonbereinigt um 1,1 Prozent zu. Auch in dieser Betrachtung wurde die Erwartung von Analysten getroffen.