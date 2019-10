Wirtschaft der Eurozone tritt im Oktober auf der Stelle

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft in der Eurozone hat im Oktober nahezu eine Stagnation verzeichnet. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich marginal auf 50,2 Zähler von 50,1 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 50,3 Punkte vorhergesagt. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes stagnierte bei 45,7. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 46,0 Zähler prognostiziert. Der Index für den Servicesektor kletterte auf 51,8 Punkte von 51,6 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 51,9 Punkte erwartet.

"Die Eurozone verzeichnete auch im Oktober annähernde Stagnation", sagte IHS-Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. "So deutet die aktuelle Vorabschätzung auf ein Wachstum im vierten Quartal 2019 von knapp unter 0,1 Prozent hin." Die Industrie stecke weiter in der schwersten Rezession seit 2012 und habe den Servicesektor abermals in Mitleidenschaft gezogen, wie das niedrigste Wachstum des Dienstleistungssektors seit knapp fünf Jahren zeige.