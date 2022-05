Wirtschaft fordert Nachbesserung von Corona-Steuergesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaft hat Nachbesserungen am Vierten Corona-Steuerhilfegesetz verlangt, zu dem sich Experten bei einer Anhörung im Bundestag äußerten. "Nach aktuellem Stand wird auch das Jahr 2022 ein herausforderndes, für einige Unternehmen sogar existenzbedrohendes Jahr", erklärten die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft in einer gemeinsamen Stellungnahme für die Anhörung im Finanzausschuss. "Zum einen aufgrund der Folgen der weiter anhaltenden Coronavirus-Pandemie und zum anderen nun auch durch die Folgen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine."

Aus Sicht der Unternehmen habe die Stärkung der betrieblichen Liquidität und damit die Sicherung des Fortbestands des Unternehmens und der Arbeitsplätze weiterhin oberste Priorität, erklärten die Verbände, unter ihnen der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, der Handelsverband Deutschland und der Bundesverband deutscher Banken. Gerade deshalb solle insbesondere die steuerliche Verrechnung von Verlusten "noch konsequenter als im Regierungsentwurf vorgesehen verbessert werden".

Neben einer weiteren Anhebung des Rücktragsvolumens solle insbesondere der Rücktragszeitraum über die vorgeschlagenen zwei Jahre hinaus auf Jahre vor der Coronavirus-Pandemie erweitert werden, forderte die Wirtschaft. Auch solle geprüft werden, die ob es Sinn macht, die vorgesehene degressive Abschreibung dauerhaft einzuführen - auch im Hinblick auf die anstehende Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz und Digitalisierung und unter Berücksichtigung dessen, dass es laut Koalitionsvertrag auch noch eine sogenannte "Superabschreibung" geben solle.

Auch Maschinenbauer wollen längeren Verlustrücktrag

Auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) betonte in einer eigenen Stellungnahme, die geplanten Corona-Steuerhilfen griffen "in wesentlichen Punkten zu kurz". So empfehle der Verband dringend, den Zeitraum für die Durchführung eines Verlustrücktrags auf fünf Jahre auszuweiten. "Für den industriellen Mittelstand sind die steuerliche Verrechnung von Gewinnen und Verlusten sowie Abschreibungsbedingungen, die Innovation und Wachstum fördern, von existenzieller Bedeutung", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführungsmitglied Ralph Wiechers. Auch er plädierte zudem dafür, die degressive Abschreibung zu entfristen und dauerhaft zu implementieren.

Vom Institut der Wirtschaftsprüfer wurde bei der Anhörung gefordert, "die Verlustverrechnung so auszugestalten, dass es nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist". So solle der Verlustrücktragszeitraum auf mindestens drei Jahre erweitert und die betragsmäßige Beschränkung der Verlustverrechnung gestrichen werden. Auch solle die im Koalitionsvertrag angekündigte "Superabschreibung", also die Einführung einer Investitionsprämie für Klimaschutz und digitale Wirtschaftsgüter, in das Einkommenssteuergesetz aufgenommen werden.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte Anfang April bei der ersten Lesung des von ihm vorgeschlagenen Entwurfs für das Steuergesetz im Bundestag Pläne für eine solche Superabschreibung zu einem späteren Zeitpunkt bekräftigt. Dies solle aber angesichts von Lieferengpässen und Inflationsgefahren nicht in diesem Jahr erfolgen, sondern "zu einem Zeitpunkt, zu dem es wirklich wirksam ist".

Degressive Abschreibung soll um ein Jahr verlängert werden

Mit dem Vierten Corona-Steuerhilfegesetz sollen weitere Entlastungen wegen der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht werden. So soll die degressive Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens um ein Jahr für Güter verlängert werden, die 2022 angeschafft oder hergestellt werden. Gleiches soll für die 2022 auslaufenden Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge und für Reinvestitionen gelten. Unter anderem sind mit dem Gesetz zudem auch eine Verlängerung der Homeoffice-Pauschale, erweiterte Möglichkeiten der Verlustverrechnung und eine verlängerte Abgabefrist der Steuererklärung geplant.

Nach Lindners Vorschlag soll die erweiterte Verlustverrechnung bis Ende 2023 verlängert werden. Für 2022 und 2023 steigt der Höchstbetrag beim Verlustrücktrag demnach auf 10 Millionen Euro respektive 20 Millionen bei Zusammenveranlagung. Der Verlustrücktrag soll ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre ausgeweitet werden und in die unmittelbar vorangegangenen beiden Jahre erfolgen - kürzer, als von der Wirtschaft gefordert.

Zudem soll ein Corona-Bonus vor allem für Pflegekräfte bis zu einem Betrag von 3.000 Euro steuerfrei gestellt werden. Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum Kurzarbeitergeld wird um drei Monate bis Ende März 2022 verlängert und die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale, die 5 Euro pro Tag bis zu jährlich 600 Euro vorsieht, um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022. Verlängert werden soll auch die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen Fällen, und zwar um weitere drei Monate.

