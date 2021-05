Wirtschaft kritisiert Scholz' Pläne im Kampf gegen Steueroasen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat Gesetzespläne der Regierung für ein härteres Vorgehen gegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und unfairen Steuerwettbewerb durch Steueroasen als zu weitgehend kritisiert. In einer gemeinsamen Stellungnahme für eine Anhörung im Bundestags-Finanzausschuss nannten es die Spitzenverbände der Wirtschaft "nicht angemessen, dass substanzielle aktive wirtschaftliche Aktivitäten von Unternehmen ohne Steuervermeidungsabsicht sanktioniert werden und somit im Ergebnis über die Steuergesetzgebung unternehmerische, nicht steuerlich begründete Investitionsentscheidungen beeinflusst werden sollen".

In der Koalition war bereits im Vorfeld ein Streit über die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Maßnahmen entbrannt. Die Unions-Bundestagsfraktion hatte moniert, die EU-Finanzminister hätten sich darauf verständigt, mindestens eine von vier Abwehrmaßnahmen gegen Steueroasen einzuführen - ein Betriebsausgaben- oder ein Quellensteuerabzugsverbot, eine verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung oder die Versagung des Schachtelprivilegs für Dividenden aus Steueroasen - Scholz fordere aber alle vier Maßnahmen.

Dies kritisierten auch die acht Wirtschaftsverbände im Rahmen der Anhörung. Im deutschen Steuerrecht bestehe bereits eine Vielzahl an Abwehrmaßnahmen gegen Steuervermeidung, und viele am hiesigen Standort aktive Unternehmen fragten sich, warum "die Bundesregierung gleich alle vier benannten Maßnahmen kumulativ einführen will". Im Gesetzentwurf finde sich dazu keine Erläuterung. Eine Gleichmäßigkeit bei der Umsetzung von EU-Beschlüssen in den einzelnen Ländern und die Verhältnismäßigkeit der Mittel seien aber für die Unternehmen wichtige Indikatoren fairer Rahmenbedingungen europäischer Steuersysteme.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhousecoopers erklärte in ihrer Stellungnahme, in dem Gesetz sollten Ausnahmen für die verschiedenen Abwehrmaßnahmen erwogen werden, "soweit die zugrundeliegenden Wirtschaftstätigkeiten eines Unternehmens in Folge der Art der Betätigung nicht aus den betroffenen ausländischen Hoheitsgebieten verlagert werden können". Auch solle überdacht werden, ob Deutschland wirklich alle oder nur ausgewählte steuerliche Maßnahmen umsetzen sollte.

Fokus auf größtmöglicher Wirksamkeit

Wissenschaftler unterstützten Scholz' breiteren Ansatz allerdings. Sie stellten "eine abgewogene und in sich schlüssige Maßnahme dar, um besonders grobe Fälle unfairen Steuerwettbewerbs zu sanktionieren", erklärte der Verwaltungs- und Steuerrechtler Andreas Musil. Es sei nicht zu beanstanden, dass der Gesetzentwurf alle vier der vorgeschlagenen Maßnahmen nebeneinander implementiere. "Dadurch wird eine größtmögliche Wirksamkeit der Maßnahmen sichergestellt." Eine zeitliche und inhaltliche Stufung der Maßnahmen sorge dafür, "dass diese in einem nicht unverhältnismäßigen Maß kumulieren".

Der Wirtschaftswissenschaftler Lorenz Jarass forderte noch weitergehende Maßnahmen. "Der Gesetzentwurf macht zielführende Vorschläge zur Abwehr von Steuervermeidung und unfairem Steuerwettbewerb, ist aber unnötig kompliziert und ermöglicht Umgehungen", erklärte er. Für alle Zahlungen an Steueroasen solle ein Verbot des Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugs eingeführt werden, und zwar ohne die im Gesetzentwurf vorgesehenen Ausnahmen, verlangte Jarass.

Auch solle Kapitalertragsteuer für Zahlungen an Steueroasen nicht auf die Steuerschuld angerechnet oder erstattet werden können. Zudem sollten alle Erträge aus Steueroasen ohne jede Ausnahme und unabhängig von Doppelbesteuerungsabkommen der vollen deutschen Besteuerung unterliegen. Die Maßnahmen sollten nach Nennung eines Landes auf der EU-Liste nicht-kooperativer Länder im Folgejahr greifen und nicht erst wie im Gesetzentwurf vorgesehen nach bis zu vier Jahren, forderte er.

Mehr Steuergerechtigkeit als Ziel

Das Kabinett hatte den von Scholz vorgelegten Entwurf eines Steueroasen-Abwehrgesetzes Mitte März beschlossen. Ziel des Gesetzes ist es laut Finanzministerium, über Staatsgrenzen hinweg für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen. Nicht kooperative Staaten und Steuergebiete, also Steueroasen, würden durch gezielte Abwehrmaßnahmen dazu angehalten, internationale Standards im Steuerbereich umzusetzen und Steuervermeidung zu verhindern. Zu diesem Zweck sollten Personen und Unternehmen davon abgehalten werden, Geschäftsbeziehungen in diesen Steueroasen fortzusetzen oder neu aufzunehmen.

Mit dem Gesetzentwurf geht die Bundesregierung über die von der EU aufgestellten Mindestanforderungen hinaus. Vorgesehen ist unter anderem ein Verbot des Betriebsausgaben- und Werbungskostenabzugs, so dass Aufwendungen aus Geschäftsvorgängen mit Bezug zu Steueroasen steuerlich nicht mehr geltend gemacht werden können. Auch soll eine verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung greifen, wenn in einer Steueroase eine sogenannte Zwischengesellschaft ansässig ist.

Unternehmen sollen so Steuerzahlungen nicht mehr umgehen können, indem sie Einkünfte auf eine Gesellschaft in einer Steueroase verlagern, weil sämtliche aktive und passive Einkünfte der Zwischengesellschaft der Hinzurechnungsbesteuerung unterliegen. Zudem sollen verschärfte Quellensteuermaßnahmen zur Anwendung kommen, wenn etwa Zinsaufwendungen an in Steueroasen ansässige Personen geleistet werden. Bei Gewinnausschüttungen und Anteilsveräußerungen sollen außerdem Steuerbefreiungen und Vorschriften in Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung eingeschränkt oder versagt werden, wenn diese Bezüge aus einer Steueroase stammen.

