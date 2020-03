Wirtschaft lobt Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Folgen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Beschlüsse des Koalitionsausschusses zur Eindämmung der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie sind in der Wirtschaft auf ein weitgehend positives Echo gestoßen. Wirtschaftsverbände forderten allerdings noch Verbesserungen an Details und mahnten Tempo an.

"Die große Koalition hat den Ernst der Lage erkannt", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang. Der Einstieg in eine Investitionsoffensive sei überfällig, mache aber Mut. "Er ist gut, doch sind die nun angekündigten zusätzlichen Investitionen von 12,4 Milliarden Euro für drei Jahre nur der Beginn." Die Regelung zum Kurzarbeitergeld helfe den Unternehmen und ihren Belegschaften.

In der Steuerpolitik seien schnell wirkende Programme angekündigt und erhöhten die Chance, die konjunkturelle Schwäche abzufedern. "Die Idee einer Sonder-Afa für digitale Wirtschaftsgüter hält die Industrie für klug", betonte Lang. Die Regelungen zur besseren Anrechenbarkeit der Gewerbesteuer und zur Veranlagungsoption für Personengesellschaften zeigen in die richtige Richtung. Bei Bedarf müsse die Politik aber mehr tun, denn der deutschen Industrie drohe "die längste Rezession seit der Wiedervereinigung", forderte der BDI-Hauptgeschäftsführer.

Auch der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, erklärte, die Sofortmaßnahmen der Bundesregierung gingen in die richtige Richtung. "Der Ankündigung des Koalitionsausschusses müssen in den nächsten Tagen und nicht erst in Wochen konkrete Hilfen folgen", verlangte er aber. 47 Prozent der Betriebe rechneten 2020 laut DIHK-Umfrage wegen der Corona-Krise mit einem Umsatzeinbruch. Dass die Regierung nun schnell konkrete Maßnahmen zur Stützung dieser unverschuldet in Not geratenen Unternehmen vorlege, sei "dringend geboten".

Verfahrensvereinfachung soll Gebot der Stunde sein

Angesichts einer zunehmend dramatischen Lage betroffener Unternehmen muss bei den erforderlichen Sofortmaßnahmen nach den Worten Schweitzers "Vereinfachung das Gebot der Stunde sein". Einschränkungen und Prüfkriterien, die für normale Zeiten entwickelt wurden, könnten andernfalls gefährliche Engpässe schaffen. "Die Verfahren müssen an die außergewöhnliche Krisen-Situation in vielen Teilen der Wirtschaft angepasst werden", verlangte der DIHK-Präsident. So könnten Bund und Länder pauschal allen Betrieben die Ertrags- und Umsatzsteuern zinsfrei stunden.

Der Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft (BDWi) begrüßte die Beschlüsse ebenfalls. "Es ist wichtig, dass die Bundesregierung jetzt schnell und entschlossen handelt, um die negativen Auswirkungen der Corona-Krise für die Wirtschaft einzudämmen", sagte BDWi-Präsident Michael Heinz. Der Koalitionsausschuss habe den Weg dafür frei gemacht. Jetzt müssten "die Maßnahmen unverzüglich beschlossen werden". Im Gegensatz zur Industrie steckten viele Dienstleister in dem Dilemma, dass einmal nicht erbrachte Dienstleistungen nicht einfach nachgeholt würden.

"Es ist das richtige Zeichen zum richtigen Zeitpunkt", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Thilo Brodtmann. "Die große Koalition hat gute und schnell wirkende Beschlüsse getroffen, um die mittelständischen Unternehmen im Kampf gegen die Corona-Krise zu unterstützen." Die Verbesserung beim Kurzarbeitergeld, insbesondere die volle Erstattung der vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung, seien Kernforderungen des VDMA gewesen.

Das Coronavirus sei ein temporärer, heftiger Schock für die Industrie, zu dessen Bekämpfung die Betriebe in erster Linie genügend Liquidität benötigten, um die Zeit bis zum Wiederanspringen der Nachfrage zu überbrücken. Daher sei es gut, "dass die Regierung nun in Abstimmung mit den Spitzenverbänden der Industrie weitere konkrete und schnell wirkende Maßnahmen beschließen will".

Bingmann warnt vor Panik

Positiv äußerte sich auch der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA). Derzeit brauche man "noch dringender als bisher politische Unterstützung", um die Effekte von Handelsstreitigkeiten, Brexit, allgemeiner Konjunkturflaute bis hin zur jetzigen Belastung durch Corona abzumildern, sagte Hauptgeschäftsführer Holger Bingmann. "Wir begrüßen daher die Maßnahmen, die der Koalitionsausschuss in der Nacht zu heute beschlossen hat." Gleichzeitig warnte er aber davor, "nun in Panik verfallen, denn damit ist keinem geholfen".

Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) lobte die "schnelle Erstreaktion" der Regierung. "Die avisierten Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld und bei den Liquiditätshilfen können auch in der Tourismusbranche einen Beitrag zum Abpuffern der Coronavirus-Folgen leisten", sagte BTW-Präsident Michael Frenzel. "Wichtig ist jetzt, dass die Maßnahmen schnell, konsequent und unbürokratisch umgesetzt werden." Wichtig sei anlässlich der sich zuspitzenden Gesamtlage aber auch, "dass weitere Maßnahmen folgen".

Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) lobte die Einigung der Koalition zur Verstetigung der Investitionen. "Hier wird Planungssicherheit geschaffen, die weit über das Jetzt hinaus weist", sagte Hauptgeschäftsführer Felix Pakleppa. Zudem griffen Planungserleichterungen für Investitionen Forderungen des ZDB für eine schnellere Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen auf. "Allerdings enthält der Beschlusstext keine Aussage zum Baukindergeld und zur AfA im Mietwohnungsbau", sagte er. Es wäre aber wichtig gewesen, weitere investive Anreize zu setzen.

"Mehr Show als Substanz"

Die politische Opposition kritisierte die Maßnahmen hingegen als nicht weitgehend genug. "Die Ergebnisse des Koalitionsausschusses sind enttäuschend und werden dem Ernst der Lage nicht gerecht", erklärte Grünen-Haushaltssprecher Sven-Christian Kindler. "Ein Durchbruch für mehr Investitionen wurde nicht erreicht." Die Regierung rechne sich ihre Zahlen für Investitionen schön. Kindler nannte dies "mehr Show als Substanz". Angesichts der Klimakrise, niedriger Zinsen und der wirtschaftlich fragilen Lage sei es Zeit für ein großes Investitionsprogramm. "Die Ausgabe von neuen, günstigen Krediten darf in dieser Situation kein ideologisches Tabu mehr sein", forderte Kindler.

Damit werde der Investitionsstau in Deutschland nicht behoben werden können. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer kritisierte, die Beschlüsse von Union und SPD kämen spät und fielen "spärlich" aus. Immerhin seien einige FDP-Forderungen aufgegriffen worden wie die Flexibilisierung der Kurzarbeit. Doch es blieben Fragezeichen. "So wurden etwa die Liquiditätshilfen für Unternehmen noch nicht konkretisiert, die nur für besonders betroffene Betriebe gelten sollen." Das könne zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. Zudem fehlten substanzielle Reformbeschlüsse. Theurer forderte eine Unternehmenssteuerreform, Bürokratieabbau und eine geringere Stromsteuer.

Linken-Fraktionsvize Fabio De Masi erklärte, es sei gut, wenn das Kurzarbeitergeld gestärkt oder die Liquidität von Unternehmen gesichert werde. Sinnvoller als die Abschreibung von digitalen Wirtschaftsgütern zu erleichtern, wäre es jedoch, wieder eine degressive Abschreibung von Investitionen zu ermöglichen. "Wir brauchen einen Aufbruch gegen die Unsicherheit", mahnte er. Dies erfordere ein langfristiges Investitionssignal - "insbesondere in den Kommunen".

