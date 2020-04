Bärenmarkt-Rally: Dow Jones schiebt sich über 24.000-Punkte-Marke

Der Dow Jones startete den Tag mit einem Aufschlag von 0,38 Prozent bei 23.866,15 Punkten. Auch im weiteren Verlauf gewinnt der Index weiter hinzu. Aktuell steht ein Plus von 1,14 Prozent auf 24.046,60 Punkte an der Tafel.

Verhalten zuversichtlich sind Anleger in New York in die neue Handelswoche gegangen. Die Hoffnung auf eine allmähliche Rückkehr zur Normalität in Zeiten des Coronavirus hatte zuvor bereits die Aktienmärkte Asiens und Europas angetrieben. Dieser Trend setzte sich auch in New York fort.

"Der US-Leitindex zeigt sich stabil und könnte die Bärenmarkt-Rally mit etwas Glück auch diese Woche fortsetzen", schrieb Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar. Mit dem Begriff Bärenmarkt-Rally bezeichnen Marktteilnehmer eine kräftige Erholungsbewegung innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends. Schon bei 24.200 Zählern dürfte es für den Dow schwer werden, prognostizierte Büchler.

Der Gouverneur des stark von der Corona-Pandemie betroffenen US-Bundesstaates New York hat einen Plan für die Rückkehr zur Normalität vorgelegt. "Wir wollen die Wirtschaft wieder hochfahren", sagte Andrew Cuomo am Wochenende, "aber wir müssen dabei behutsam und intelligent vorgehen." Firmen sollen zum Beispiel sicherstellen, dass in ihren Büros und Fabriken Abstandsregeln eingehalten werden können und dass sie genügend Atemmasken für ihre Angestellten haben. Die ersten Unternehmen könnten am 15. Mai öffnen, sagte Cuomo - vorausgesetzt, die Lage bessere sich weiterhin.

Für Schwung sorgte zuletzt erneut die japanische Notenbank, die der Wirtschaft im Kampf gegen die Corona-Krise mit weiteren Maßnahmen unter die Arme greift. Dabei sollen unter anderem mehr Staatsanleihen und Unternehmenspapiere gekauft werden, wobei sich die BoJ bei den Staatsanleihen kein eigenes Limit mehr setzt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

