Wirtschaft treibt digitale Weiterbildung voran - Bitkom-Umfrage

BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Wirtschaft hat in diesem Jahr verstärkt in die digitale Weiterbildung investiert. Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, dass sieben von zehn Unternehmen in diesem Jahr gezielt die digitale Fort- und Weiterbildung ihres Personals voranbringen. Das ist ein deutliches Plus gegenüber 2018, als es 57 Prozent waren.

Bei den großen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern sind es sogar 78 Prozent, aber auch kleine Unternehmen mit 20 bis 99 Mitarbeitern (69 Prozent) und mittlere Unternehmen mit 100 bis 499 Mitarbeitern (72 Prozent) sind zu einem großen Teil bei der Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter engagiert.

" Digitalisierung prägt die Arbeitswelt und lebenslanges Lernen muss als Schlüssel für die digitale Transformation gesehen werden. Die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie zeigen einmal mehr, wie wichtig dies für die Zukunft der deutschen Wirtschaft ist", sagt Nils Britze, Bereichsleiter Digitale Geschäftsprozesse beim Bitkom.

Es gehe nicht nur darum, in Zeiten von mobilem Arbeiten und Homeoffice mit gängiger Soft- und Hardware umzugehen, sondern auch darum, sich branchen- und fachspezifisch mit neuen Technologien und digitalen Werkzeugen vertraut zu machen.

Allerdings zeigt die Umfrage auch, dass in der Öffentlichen Verwaltung bei der Anzahl der Mitarbeiter mit digitalem Know-how deutlich hinter der freien Wirtschaft hinterherhinkt. In der Öffentlichen Verwaltung gibt es nur 53 Prozent an qualifiziertem Personal, während bei der Umfrage insgesamt 72 Prozent der Unternehmen sagten, die verfügten über die erforderlichen Mitarbeiter, um die Digitalisierung voranzutreiben.

Für die Umfrage hat Bitkom 1.104 Unternehmen aller Branchen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland im Mai und Juni 2020 befragt.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2020 05:28 ET (09:28 GMT)