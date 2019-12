Wirtschaft warnt vor SPD-Plänen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor Beginn des SPD-Parteitags haben sich Vertreter der deutschen Wirtschaft sorgenvoll gezeigt. "Wir schauen uns die SPD-Vorschläge sehr genau an", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, der Süddeutschen Zeitung. Jeder Vorschlag müsse sich daran messen lassen, ob er nur Symptome einer Wachstumsschwäche bekämpfe - oder aber Wachstum schaffe. Zugleich warnte Kempf vor einer neuen Debatte über Umverteilung. "Gerade angesichts einer schwächeren Konjunktur muss die Regierung ihre Finanzpolitik in Richtung Wachstum umsteuern", verlangte der BDI-Präsident.

Hintergrund ist auch ein Entwurf des Leitantrags für den SPD-Parteitag, der "mehr Verteilungsgerechtigkeit" einfordert. Die SPD tritt darin für Investitionen "unabhängig von der aktuellen Einnahmensituation" ein. Es dürften "stetige Investitionen nicht an dogmatischen Positionen wie Schäubles schwarzer Null scheitern". In dem Entwurf fordert die SPD ein Investitionsprogramm und verweist auf einen von Ökonomen errechneten Bedarf von gut 450 Millionen Euro in den kommenden zehn Jahren, die nicht "allein durch Umschichtung" aufgebracht werden könnten.

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, äußerte sich in der SZ besorgt über solche Vorstöße. "Ja, wir brauchen mehr Investitionen in Infrastruktur, vom Verkehr bis zur Digitalisierung ", sagte er. "Aber nein, wir brauchen nicht das Signal einer neuen Schuldenpolitik." Es gehe jetzt vor allem darum, für schnellere Planungsverfahren zu sorgen. Ähnlich äußerte sich BDI-Präsident Kempf. "Es geht auch darum, Projekte schneller umzusetzen, Stichworte Schnarchland und Planungsverfahren", sagte er.

BDI will keine Verschärfung des Klimapakets

Eine neue Debatte über das Klimapaket lehnte die Industrie ab. Verschärfungen seien "keineswegs hinnehmbar", warnte Kempf. "Bereits der aktuelle Entwurf gefährdet sehenden Auges den deutschen Mittelstand, statt effiziente Klimapolitik mit kluger Wirtschaftspolitik zu verbinden." Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, warnte mit Blick auf die Forderung nach einem existenzsichernden Mindestlohn vor einer schnellen Anhebung der Lohnuntergrenze auf zwölf Euro. Er appellierte "dringend an die Politik, sich nicht ständig mit Vorschlägen in die Arbeit der Mindestlohnkommission einmischen zu wollen".

Der Parteitag soll laut dem Antragsentwurf kein sofortiges Ende der großen Koalition beschließen, von der Union aber unter anderem neben mehr Investitionen auch schärfere Klimaschutzmaßnahmen einfordern. "Wir wollen einen sozial gerechten und wirksamen CO2-Preis in Verbindung mit einem umfassenden breit wirksamen sozialen Ausgleich", heißt es darin.

Das gerade von der Koalition vereinbarte Klimapaket soll nach Ansicht des neuen SPD-Spitzenduos Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken erneuter Gegenstand von Verhandlungen werden. Walter-Borjans und Esken haben einen höheren CO2-Preis von 40 statt 10 Euro und eine stärkere Entlastung kleiner Einkommen im Gegenzug gefordert. Der gegenwärtige Mindestlohn sei "noch nicht existenzsichernd", heißt es in dem Antragsentwurf auch.

Das Wirtschaftsforum der SPD hatte seinerseits im Vorfeld des am Freitag beginnenden Parteitags eine Fortsetzung der großen Koalition gefordert. "Deutschland muss handlungsfähig sein und kann sich keine langwierigen Debatten leisten, die zu einer monatelangen Hängepartie führen", hatte der Präsident des Wirtschaftsforums, Michael Frenzel, erklärt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2019 03:03 ET (08:03 GMT)