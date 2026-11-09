Trump: Weitere Angriffe auf Iran vorerst unwahrscheinlich – USA verschärfen Blockade

Wirtschaftliche Blockade

09.11.26 06:57 Uhr

Trump hält neue großangelegte Angriffe auf den Iran vorerst für unwahrscheinlich. Doch während die Verhandlungen stocken, verschärfen die USA ihre Blockade.

US-Präsident Donald Trump hält neue großangelegte Angriffe auf den Iran vorerst für unwahrscheinlich, sofern die Verhandlungen über ein Abkommen Fortschritte machen. Gleichzeitig bleibt eine diplomatische Lösung nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio in weiter Ferne. Während Washington die Gespräche fortsetzen will, verschärft das US-Militär den wirtschaftlichen Druck auf Teheran und schränkt weitere Lieferwege in das Land ein.

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Trump setzt auf Verhandlungen, hält militärische Option aber offen

In einem Telefoninterview mit CNN bezeichnete Trump neue großangelegte US-Angriffe im Iran als „höchst unwahrscheinlich“, solange es Fortschritte bei den Verhandlungen gebe. Entscheidend sei, ob die iranische Führung ein „sehr starkes Abkommen“ unterzeichne. Sollte dies nicht geschehen, werde er bei Bedarf weitere Attacken anordnen. Aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Iran glaube er allerdings nicht, dass dies notwendig werde. Das Land gehe finanziell zugrunde, so Trump.

In den vergangenen Wochen hatten Medienberichte Spekulationen ausgelöst, wonach die USA nach den Kongresswahlen am 3. November wieder großangelegte Angriffe aufnehmen könnten. Trumps Republikaner verloren bei der Abstimmung die Mehrheiten in beiden Parlamentskammern. Ein wichtiger Faktor für den Wahlerfolg der Demokraten waren die gestiegenen Spritpreise infolge des Iran-Krieges. Zudem ist der Konflikt auch innerhalb der republikanischen Partei umstritten, da Trump mit seinem Kriegseinsatz sein Wahlversprechen gebrochen hat, die USA nicht in neue Kriege zu verwickeln.

Rubio sieht keine Annäherung bei den Verhandlungen

Die Einschätzung von Außenminister Marco Rubio fällt deutlich weniger optimistisch aus. Vor Journalisten in Washington erklärte er, dass es keine neuen Fortschritte bei den Gesprächen über ein Ende des Iran-Krieges gebe. Von einem bevorstehenden Durchbruch könne keine Rede sein. Die iranischen Forderungen seien teilweise nicht nur inakzeptabel, sondern auch „empörend, lachhaft und wirklich unrealistisch“ gewesen.

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Rubio betonte zugleich, dass Trump grundsätzlich eine diplomatische Lösung anstrebe. Manchmal sei dies allerdings nicht möglich. Am Montag wollte der US-Präsident in Washington den katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani treffen. Katar übernimmt in dem Konflikt eine Vermittlerrolle. Auch Irans Außenminister Abbas Araghtschi hatte die USA am Wochenende dazu aufgerufen, weiter nach einer Verhandlungslösung auf Grundlage eines iranischen Vorschlags zu suchen.

USA weiten Blockade auf weitere Lieferwege aus

Parallel zu den diplomatischen Bemühungen verschärfen die USA den wirtschaftlichen und militärischen Druck auf den Iran. Zusätzlich zur Seeblockade der iranischen Häfen sollen weitere Lieferwege über das Festland und das Kaspische Meer unterbrochen werden. Dafür hat das zuständige US-Regionalkommando Centcom eine Einsatzgruppe mit dem Namen „Iron Gate“ gebildet. Nach Angaben Trumps ist die Taskforce bereits aktiv. Nur noch sehr wenig könne in den Iran gelangen oder das Land verlassen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Mit der Blockade wollen die USA den Iran wirtschaftlich schwächen. Im Mittelpunkt steht dabei, die Einnahmen aus den iranischen Ölexporten zu unterbinden. Die zusätzlichen Maßnahmen an Land und auf dem Kaspischen Meer sollen außerdem Lieferungen von Technologie verhindern, die auch militärisch genutzt werden könnte.

dpa-AFX