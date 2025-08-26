DAX24.321 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,83 -4,1%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.330 -1,6%Euro1,1700 -0,2%Öl68,13 +0,5%Gold3.365 -0,2%
Wirtschaftsindex der Chicago-Fed sinkt im Juli

25.08.25 14:36 Uhr

DOW JONES--Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juli leicht abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) sank auf einen Stand von minus 0,19, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Juni wurde der Indexstand auf minus 0,18 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,10 genannt worden war.

Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt erhöhte sich unterdessen und notierte im Juli bei minus 0,18. Für den Juni wurde ein revidierter Wert von minus 0,26 ausgewiesen, nachdem zuvor ein Stand von minus 0,28 gemeldet worden war.

Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 08:37 ET (12:37 GMT)