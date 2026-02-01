DAX25.123 -0,6%Est506.149 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -1,2%Nas22.799 -0,4%Bitcoin55.706 -2,5%Euro1,1796 ±0,0%Öl72,25 +0,8%Gold5.195 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Wall Street uneins -- Trump will Zollsatz weiter erhöhen -- Novo Nordisk-Studie enttäuscht -- Siemens Energy, Bayer, Diginex, Rüstungsaktien, NVIDIA, SAP, VW im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück Börse am Montag: DAX zum Wochenstart tiefer - Zoll-Unsicherheit kehrt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Metalsource Mining bringt sich als Key Player im Explorersektor in Stellung - und steht genau jetzt an einem Wendepunkt.
Wer­bung

Wirtschaftsindex der Chicago-Fed steigt im Januar

23.02.26 14:34 Uhr

DOW JONES--Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Januar verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,18, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den Dezember wurde ein Indexstand von minus 0,21 genannt.

Wer­bung

Der aussagekräftigere gleitende Dreimonatsdurchschnitt verbesserte sich und notierte im Januar bei minus 0,06. Für den Dezember wurde ein Wert von minus 0,29 ausgewiesen.

Ein CFNAI von Null signalisiert ein Wirtschaftswachstum auf historischem Trendniveau. Weist der Index einen negativen Stand auf, deutet dies auf eine Expansion unterhalb des historischen Trendniveaus hin, ein positiver Wert zeigt ein darüber liegendes Wachstum an.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 23, 2026 08:34 ET (13:34 GMT)