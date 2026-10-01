DAX 25.199 -0,8%ESt50 6.269 -0,8%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,10 -2,2%Nas 26.861 +0,2%Bitcoin 74.042 +0,4%Euro 1,1321 -0,1%Öl 97,0 -6,3%Gold 4.180 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wirtschaftsinstitute halten Tankrabatt für falsch

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei renommierte Wirtschaftsinstitute in Deutschland kritisieren den ab heute geltenden Tankrabatt für Autofahrer und

Werbung

-fahrerinnen als falsch. "Dass viele Autofahrer die hohen Spritpreise

als große Belastung empfinden, ist nachvollziehbar", teilte etwa der Chef des Ifo-Instituts in München, Clemens Fuest, auf Anfrage mit. "Der Tankrabatt ist darauf jedoch nicht die richtige Antwort." Er bewirke eine Umverteilung zugunsten der Vielfahrer mit großen Autos.

"Darunter sind viele, die sich die hohen Preise leisten können und bei denen es nicht zu rechtfertigen ist, dass zu ihren Gunsten Lasten umverteilt werden", betonte Fuest. Wenn die Politik bestimmte Gruppen entlasten wolle, etwa Berufspendler mit langen Arbeitswegen, sollte sie das mit zielgenaueren Instrumenten tun, etwa mit einer Erhöhung der Pendlerpauschale.

"Hinzu kommt, dass der Tankrabatt nur begrenzte Wirkung hat. Bei 1.000 Kilometern im Monat und 6 Litern Verbrauch spart man 10 Euro pro Monat." Gesamtwirtschaftlich entstünden aber mit 2,5 Milliarden Euro spürbare Kosten. Dieses Geld könne besser eingesetzt werden, teilte Fuest weiter mit.

Werbung

DIW sieht Maßnahme ebenfalls kritisch

Ähnlich äußerte sich auch Experte Tomaso Duso vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): "Am meisten profitieren diejenigen, die viel und mit großen Autos fahren - in der Regel Haushalte mit höheren Einkommen", teilte er mit. "Haushalte ohne Auto erhalten keine Entlastung und müssen die Maßnahme mitfinanzieren."

In Zeiten der Knappheit erfüllten hohe Preise zudem eine Funktion, ergänzte Duso. Sie signalisierten Verbraucherinnen und Verbrauchern, sparsamer zu fahren und den Raffinerien, mehr zu produzieren. "Wenn man entlasten will, dann direkt und zielgenau, nicht über den Preis."

Der sogenannte Tankrabatt gilt vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember. In diesem Zeitraum soll die Energiesteuer auf Diesel und Benzin um rund 14 Cent pro Liter gesenkt werden. Die Mehrwertsteuer eingerechnet, ergibt sich an der Zapfsäule eine Entlastung von 16,7 Cent pro Liter.

Werbung

Bundestag und Bundesrat brachten diese Senkung vor dem letzten September-Wochenende auf den Weg. Bereits im Frühjahr hatte es einen zweimonatigen Tankrabatt gegeben./maa/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.