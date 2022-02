Wirtschaftsminister Habeck reist in die USA

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) reist für zwei Tage in die amerikanische Hauptstadt Washington. Der Wirtschafts- und Klimaschutzminister wollte am Montagabend aufbrechen. "Im Mittelpunkt der Reise steht die Gesamtlage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine und die damit einhergehenden Fragen von Sicherheitspolitik, Energiesicherheit und Sanktionen", teilte das Ministerium am Montag mit.

Habeck will unter anderem US-Finanzministerin Janet Yellen treffen, den Klima-Sonderbeauftragten John Kerry, die Handelsbeauftragte Katherine Tai, Energieministerin Jennifer Granholm, den Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan sowie Vertreter der deutschen Wirtschaft.

"Der transatlantische Zusammenhalt ist in diesen Tagen wichtiger denn je", erklärte Habeck. Die internationale Staatengemeinschaft stehe zusammen und agiere entschlossen und gemeinsam. "Wir unterstützen die Ukraine nach besten Kräften. Wir reagieren mit klaren und zielgerichteten Sanktionen auf die russische Aggression." Es sei gerade jetzt entscheidend, dass die USA und Europa zusammenstehen, so Habeck. "Unsere Partnerschaft, gebildet auf dem Fundament von Demokratie, Freiheit und Recht, ist unverbrüchlich. Wir werfen sie als geopolitisches Gewicht in die Waagschale, um dem Kriegstreiber Putin die Stirn zu bieten. Es ist gerade der Freiheitswille der Ukrainerinnen und Ukrainer, den Putin fürchtet."

Auch im transatlantischen Bündnis gehe es um Fragen der Energiesicherheit, erklärte Habeck. "Gerade Deutschland muss seine Importabhängigkeit von Russland reduzieren." Wichtigster Schlüssel für die Energie-Souveränität sei der weltweite Wandel hin zu mehr erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. "Der Ausbau der Erneuerbaren Energien ist eine Frage der nationalen und europäischen Sicherheit."/hrz/DP/stw