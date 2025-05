Wirtschaftsministerin Reiche begrüßt Verschiebung von US-Zöllen

Heute im Fokus

Salesforce offenbar erneut an Informatica interessiert. thyssenkrupp wird zur Finanzholding. Datenschutzvorfall bei adidas. US Steel und Nippon Steel: Trump stellt "Partnerschaft" in Aussicht. Papenburg plant keinen weiteren Kauf von Salzgitter-Aktien. Airbus erhält weiteren Auftrag von vietnamesischer Vietjet. Enel erhöht Erneuerbare-Kapazität in USA durch Beteiligungstausch.