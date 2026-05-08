Wirtschaftsministerin Reiche kommt zur Ölraffinerie PCK

SCHWEDT/ODER (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besucht am Montag die Ölraffinerie PCK in Schwedt im Nordosten Brandenburgs. Gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) will sie eine Werksrundfahrt machen und mit der Geschäftsführung sprechen.

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Der Besuch dürfte auch geprägt sein von aktuellen Zukunftssorgen. Denn ab Mai hat Russland die Durchleitung von Pipeline-Öl aus Kasachstan an die Raffinerie gestoppt.

Im Mai will das Unternehmen mit Reserven in Tanklagern den Ausfall des kasachischen Öls abfedern. Es werden aber neue Bezugswege gesucht, um die Auslastung der Raffinerie künftig hochzuhalten. Denn aus Schwedt werden weite Teile des Nordostens Deutschlands und Berlins mit Sprit, Heizöl und Kerosin versorgt.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche will bei ihrem Besuch in Schwedt auch einen Fördermittel-Bescheid für eine geplante Produktionsanlage für synthetische Flugzeugkraftstoffe übergeben. Die Unternehmen Enertrag und Zaffra wollen das Projekt im Industriepark der PCK-Raffinerie realisieren. Dafür sind insgesamt 350 Millionen Euro Fördermittel bewilligt, auch das Land will sich beteiligen, wie es im Januar hieß./mow/DP/zb