Wirtschaftsministerium: 32 Mikroelektronik-Projekte in den Startlöchern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die 20 EU-Staaten, die an einem gemeinsamen europäischen Projekt (IPCEI) für Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien beteiligt sind, haben bei der Europäischen Kommission erste Projekte eingereicht. Das gab das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Berlin bekannt. Diese sogenannte Prä-Notifizierung sei der erste Schritt hin zur beihilferechtlichen Genehmigung durch die Kommission. In Deutschland hat das Ministerium den Angaben zufolge 32 Unternehmensprojekte zur Mikroelektronik ausgewählt, die im Rahmen des gemeinsamen europäischen Projekts gefördert werden sollen, um Produktion von Halbleitern wieder nach Deutschland und Europa zu holen.

Die 32 Projekte haben demnach ein Investitionsvolumen von insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro. Insgesamt umfasse das IPCEI rund 90 Unternehmen aus Europa. Unter den teilnehmenden Unternehmen finden sich laut dem Ministerium "Branchengrößen ebenso wie kleine und mittelständische Unternehmen und Start-ups". Ihre Projekte reichten von der Materialherstellung über das Chipdesign und die Produktion von Halbleitern bis hin zur Integration in Komponenten und Systeme. Das Bundeswirtschaftsministerium koordiniere das IPCEI für die beteiligten EU-Mitgliedstaaten. Im Austausch mit der EU-Kommission werde "nun eine zügige beihilferechtliche Genehmigung angestrebt".

"Die weltweiten Lieferengpässe zeigen: Deutschland und Europa haben keine Zeit zu verlieren", erklärte Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. "Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, unseren Bedarf an Mikroelektronik selbst zu decken und Produktion wieder stärker nach Deutschland und Europa holen." Man wolle die Chipproduktion in Deutschland und Europa stärken und unabhängiger von internationalen Lieferketten werden. "Dabei setzen wir auf innovative, energieeffiziente und klimafreundliche Technologien, um die Transformation unserer Industrie in Richtung CO2-Neutralität voranzutreiben."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2021 05:28 ET (10:28 GMT)