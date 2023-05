Wirtschaftsministerium benennt Zahlungen für Rohstoffförderung

BERLIN (Dow Jones)--Die Initiative für mehr Finanztransparenz und Rechenschaftspflicht im Rohstoffsektor (Extractive Industries Transparency Initiative - EITI) in Deutschland hat nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ihren fünften Gesamtbericht vorgelegt. Im Berichtsjahr 2020 wurden demnach Zahlungen in Höhe von insgesamt rund 197 Millionen Euro von 18 freiwillig an der Initiative teilnehmenden Unternehmen an staatliche Stellen offengelegt. "Es handelt sich hierbei um Einnahmen für den Staat, die unmittelbar mit der Rohstoffförderung in Deutschland verknüpft sind, beispielsweise um Feldes- und Förderabgaben oder Pachtzahlungen", erklärte das Ministerium.

"Mit der jährlichen Berichterstattung setzen wir den globalen EITI-Standard kontinuierlich um, informieren über die Bedeutung der heimischen Rohstoffgewinnung und schaffen mehr Transparenz bezüglich der Finanzströme im Rohstoffsektor in Deutschland", sagte die Parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretärin Franziska Brantner (Grüne). "Zugleich senden wir damit international ein wichtiges Signal für die Verbreitung der Initiative und unterstützen so die Bekämpfung der Korruption weltweit."

Als eine der aktuellen Herausforderungen behandele der Bericht erstmals das Thema der Sicherung der Rohstoffversorgung in Deutschland in einem eigenen Kapitel. Die Darstellung nehme die drei Säulen der Versorgungssicherheit in Deutschland in den Fokus: heimische Primärrohstoffe, Sekundär- beziehungsweise Recyclingrohstoffe und Rohstoffimporte.

