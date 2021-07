Wirtschaftsministerium fördert neue KI-Projekte

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium fördert im Rahmen des Innovationswettbewerbs Künstliche Intelligenz (KI-Innovationswettbewerb) vier neue Forschungsvorhaben zur Prävention und Bewältigung von Krisen. In den Vorhaben sollten neue KI-Anwendungen im Zusammenhang mit Pandemien und anderen Krisensituationen entwickelt und erprobt werden, teilte das Ministerium in Berlin mit. Die vier Projekte fördere es mit insgesamt rund 44 Millionen Euro. "Die Flutkatastrophe macht deutlich, wie wichtig es in Krisensituationen ist, möglichst schnell verlässliche Informationen für Präventions- und Rettungsmaßnahmen bereitzustellen", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Eine Fülle an Daten stehe dafür zur Verfügung - von Geo-, Wetter- und Verkehrsdaten, operativen Daten des aktuellen Einsatzgeschehens bis hin zu aggregierten Daten aus sozialen Medien. Die Herausforderung sei, die uneinheitlichen Datenquellen intelligent miteinander zu verknüpfen, für die Krisenkommunikation aufzubereiten und den betroffenen Stellen schnell zugänglich zu machen.

"Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen bieten hierfür ein enormes Potenzial, das wir mit unserer Förderung unterstützen wollen", betonte Altmaier. Übergeordnetes Ziel der neuen Vorhaben ist es, betroffenen Akteuren mit Hilfe Künstlicher Intelligenz neue, innovative Entscheidungshilfen und passgenaue elektronische Dienste an die Hand zu geben, beispielsweise für die Koordination von Hilfseinsätzen.

Vertrauenswürdige Informationsquellen sowie nachvollziehbare Informationsstränge seien in Krisensituationen besonders wichtig, um die Handlungsfähigkeit auf Entscheidungsebene sicherzustellen und um Falschinformationen zu unterbinden. Hierin liege ein wichtiger Schwerpunkt der neuen Projekte. Die Vorhaben bauen laut den Angaben auf Konsortien renommierter Forschungs- und Anwendungspartner auf. Sie werden über eine Laufzeit von drei Jahren gefördert.

