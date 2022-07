Wirtschaftsministerium: LNG-Lieferungen sind gesichert

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium hat Warnungen von Energieexperten widersprochen, nach denen die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für den raschen Import von Flüssiggas als Ersatz für russisches Erdgas kaum realisierbar seien. "Die Bundesregierung steht in engem Austausch mit Gashändlern, die einen erheblichen Anteil am Welthandel mit Flüssiggas (LNG) betreiben", erklärte eine Sprecherin des Ministeriums. "Demnach sind die LNG-Lieferungen einschließlich der notwendigen Transporte nach Deutschland und zu LNG-Anlandungsterminals in angrenzende EU- Länder gesichert. Es kommt hierbei nicht darauf an, dass es sich um deutsche Tanker handelt, denn es ist ein internationaler Markt."

Die aktuell hohe Auslastung der LNG-Terminals in den Nachbarstaaten zeige gerade, dass LNG-Tanker aufgrund der hohen Nachfrage in Europa anlandeten. Es komme aktuell auch vertraglich nicht gebundenes LNG in Deutschland an. "Das heißt konkret: LNG kommt aktuell über Einkäufe auf den Kurzfristmärkten, den sogenannten Spotmärkten, auf den deutschen Markt."

Die Sprecherin betonte zudem, die Bundesregierung habe vier schwimmenden Flüssiggasterminals, sogenannte FSRU, gechartert. So würden kurzfristig LNG-Importmöglichkeiten geschaffen. Der Einsatz in Wilhelmshaven sei Ende des Jahres, in Brunsbüttel ab Anfang 2023 vorgesehen.

Der Verband deutscher Reeder hatte zuvor die Umsetzbarkeit der deutschen LNG-Strategie bezweifelt. "In der deutschen Handelsflotte gibt es keine Gastanker, die LNG über Langstrecken transportieren können", hatte Hauptgeschäftsführer Martin Kröger der Bild-Zeitung gesagt. "Weltweit stehen insgesamt knapp 500 LNG-Tanker zur Verfügung, allerdings ist die Nachfrage aus anderen Regionen der Welt hoch."

Der Energieökonom Andreas Fischer vom IW Köln hatte der Zeitung gesagt, die Flüssiggasmengen müssten auf dem Weltmarkt verfügbar sein, "und es braucht entsprechende Tanker, die größtenteils bereits über Langfristverträge gebunden sind".

