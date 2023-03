Wirtschaftsministerium lobt Pläne für EU-Rohstoffgesetz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Franziska Brantner (Grüne) hat die Gesetzesinitiative der EU-Kommission zu kritischen Rohstoffen positiv bewertet. "Die europäische Rohstoff-Initiative ist sehr wichtig und dringend erforderlich", erklärte sie. Für die Transformation hin zur Klimaneutralität und die Sicherung des Industriestandorts Europa brauche man eine sichere und nachhaltige Rohstoffversorgung. "Die Ziele, die die Kommission bis 2030 setzt, sind sehr ambitioniert - und das ist gut so", hob Brantner hervor.

Der "Critical Raw Materials Act" verfolge das Ziel, die Versorgung mit kritischen und strategischen Rohstoffen langfristig zu sichern und problematische Abhängigkeiten zu reduzieren, und lege damit eine neue strategische Grundlage für die europäische Rohstoffversorgung. Brantner betonte, die Transformation hin zu treibhausgasneutralen Technologien bringe einen erheblichen Mehrbedarf insbesondere an speziellen metallischen Rohstoffen und Industriemineralen mit sich. "Elektroautos, Wärmepumpen, Windräder, Solarmodule - je schneller weltweit auf diese Technologien umgestellt wird, desto schneller wird die globale Nachfrage nach den notwendigen Rohstoffen wachsen."

Vor diesem Hintergrund sei es das Ziel, besonders effizient mit diesen Rohstoffen umzugehen und sie so gut wie möglich im Kreislauf zu halten. Die Kommission schlage dafür unter anderem die Erhöhung der Verarbeitungs- und Recyclingkapazitäten in der EU, die Erhöhung des Anteils der EU-Rohstoffgewinnung, den Ausbau strategischer Partnerschaften und die Durchführung von Stresstests vor. Außerdem sollten Genehmigungsverfahren schneller durchgeführt werden, unter Beibehaltung hoher Umweltstandards. "Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen stärken wir die Resilienz der Lieferketten, um die benötigten Produktionskapazitäten zum Erreichen unserer Klimaziele sicherzustellen", betonte Brantner.

Der Vorschlag der Kommission greife viele der deutsch-französischen Positionen auf, die der EU im Vorfeld übermittelt worden seien. Erfreulich sei zudem, dass die Kommission "auch etliche Ansätze unserer Eckpunkte für eine nachhaltige und resiliente Rohstoffversorgung vom Januar" aufgreife. "Das gibt Rückenwind für unsere nationalen Anstrengungen", meinte die Grünen-Politikerin.

Aus der Wirtschaft war zuvor allerdings heftige Kritik an den Plänen gekommen. Sie blieben "ausdrücklich weit hinter den Erwartungen und Notwendigkeiten zurück", hatte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, erklärt. In Teilen schwäche der Vorschlag sogar die Position Europas. So bleibe die Forderung nach einer europäischen Agentur für strategische Rohstoffprojekte genauso unberücksichtigt wie die Einrichtung eines Rohstofffonds zur Finanzierung der Projekte. "Damit werden zwei zentrale Forderungen von Experten und Industrie ignoriert - und eine große Chance vertan", so die VDA-Präsidentin.

