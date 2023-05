Wirtschaftsministerium: Philipp Nimmermann soll auf Graichen folgen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) holt den hessischen Wirtschaftsstaatssekretär und Ökonomen Philipp Nimmermann als Nachfolger von Staatssekretär Patrick Graichen in sein Haus. Damit bestätigte das Wirtschaftsministerium entsprechende vorherige Medienberichte. Graichen war vergangene Woche nach Vorwürfen der Vetternwirtschaft in den einstweiligen Ruhestand versetzte worden. Nimmermann ist derzeit Staatssekretär des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir (Grüne). Laut Bundeswirtschaftsministerium soll Nimmermann seine Arbeit in Berlin "sehr zeitnah" aufnehmen.

Habeck lobte Nimmermann in einer Pressemitteilung als erfahrenen Staatssekretär mit ökonomischer Expertise, der viel Verwaltungserfahrung habe und ein Kenner von politischen Prozessen sei. Er habe mehrfach bewiesen, dass er hochkomplexe Aufgaben stringent strukturieren könne, in einem politisch aufgeladenen Umfeld breit getragene Lösungen schaffen und mit seinem ökonomischen Verstand und seiner Kenntnis der politischen Debatten sofort in die Themen finden könne.

"Er wird mit einem frischen Blick die Prozesse neu durchdenken, mit seiner Erfahrung die unterschiedlichen Perspektiven einbinden und mit seiner Stringenz die Energiewende, die Wärmewende und die Transformation voranbringen. Er weiß, wie sich politische Entscheidungen auf Menschen auswirken und weiß, wie man gemeinsame Lösungen findet", sagte Habeck.

Nimmermann ist seit Januar 2019 Staatssekretär für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen in Hessen. Zuvor war der promovierte Ökonom von 2014 bis 2019 Staatssekretär im Finanzministerium von Schleswig-Holstein. Habeck war bis 2018 stellvertretender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein.

Volkswirt mit Krisenerfahrung

Anders als Graichen ist der 57-jährige Nimmermann kein Energieexperte, sondern war zuvor in der Finanzwelt tätig. Er war Chefvolkswirt der Frankfurter Privatbank BHF.

Aus Regierungskreisen wurde auf Nimmermanns Krisenerfahrung verwiesen. Unter seiner Ägide in Schleswig-Holstein sei die HSH Nordbank, die nach Krisen mehrfach durch die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg mit Milliarden gerettet werden musste, erfolgreich privatisiert worden. Dabei habe Nimmermann großes Geschick in den Verhandlungen mit den unterschiedlichen Ebenen von der Europäischen Kommission über die Europäische Zentralbank bis hin zu Bundesbank, BaFin sowie den internationalen Investoren bewiesen, hieß es aus Regierungskreisen.

Als Wirtschaftsstaatssekretär in Hessen ist Nimmermann für die Wirtschaftspolitik, die Wirtschaftsförderung und die Wirtschaftsordnung zuständig. Dazu gehört neben der Börsenaufsicht auch die Energieregulierung.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit der letzten Jahre war demnach auch die Organisation und Abwicklung aller Unternehmenshilfen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie. Hinzu kommen die Härtefallfonds im Zuge der Energiepreiskrise. Aufgrund dieser Hilfsprogramme stehe Nimmermann im direkten Austausch mit vielen Unternehmen, Soloselbständigen, Verbänden und Kammern in Hessen, um gemeinsam Lösungen zu finden und die getroffen Entscheidungen zu erklären. Durch seine Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung hat Nimmermann auch Expertise im Beihilferecht, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2023 05:08 ET (09:08 GMT)