Wirtschaftsministerium plant neue Tranche bei KI-Wettbewerben

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium will seine Forschungsförderung für Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) verstärken. "Um bei der digitalen Transformation noch besser zu werden, weiten wir die Forschungsanstrengungen aktuell nochmals deutlich aus", sagte der Beauftragte für die Digitale Wirtschaft und Startups, Thomas Jarzombek (CDU), anlässlich der Eröffnung der Tage der digitalen Technologien 2020. Bei den KI-Wettbewerben seien drei Tranchen in Höhe von 200 Millionen Euro bereits auf den Weg gebracht, "eine vierte Tranche zu den Herausforderungen zu Corona und der Krisensituation für die Wirtschaft ist in Arbeit." Diese könne nochmals 50 Millionen Euro betragen.

Allein für die Programme zur Entwicklung digitaler Technologien stelle das Ministerium zwischen 2021 und 25 rund 630 Millionen Euro an Forschungsgeldern bereit, erklärte der Staatssekretär. Aus den Universitäten war teils Kritik gekommen, dass die Gelder überwiegend in die KI-Forschung, aber nicht die Lehre fließen. Bei den Tagen der digitalen Technologien geht es neben der KI auch um sichere digitale Identitäten, smarte Service-Welten, digitale Anwendungen für die Wirtschaft und die Elektromobilität.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2020 04:21 ET (09:21 GMT)