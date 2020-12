Wirtschaftsministerium startet Förderung industrieller Bioökonomie

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Mit einer neuen Richtlinie fördert das Wirtschaftsministerium die Nutzung und den Bau von Demonstrationsanlagen für die industrielle Bioökonomie. Ziel sei es, "den Transfer bioökonomischer Produkte und Verfahren in die industrielle Praxis zu unterstützen", teilte das Ministerium in Berlin mit. Die Förderrichtlinie sei am Montag im Bundesanzeiger veröffentlicht worden und trete am Dienstag in Kraft. "Wir wollen, dass Deutschland bei industriellen bioökonomischen Produkten und Verfahren weltweit eine Spitzenposition einnimmt - sowohl als nationaler Markt als auch als globaler Anbieter", erklärte Wirtschafts-Staatssekretärin Elisabeth Winkelmeier-Becker.

Die industrielle Bioökonomie könne ein wichtiger Treiber für eine geschlossene und klimaschonende Kreislaufwirtschaft sein. Dafür sei es zentral, "dass Innovationen auch den Weg aus den Laboren in die industrielle Praxis finden". Die Bioökonomie ermögliche vollkommen neue Produkte und Produktionsverfahren, die auf der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen, der Substitution von fossilen durch biologische Rohstoffe sowie der Nutzung von Abfällen basierten. Im Rahmen der neuen Richtlinie geförderte Projekte sollten demonstrieren, dass Produkte und Prozesse, die im Labormaßstab entwickelt wurden, "auch in der industriellen Praxis bestehen und skalierbar sind".

Gefördert werden zwei Module. Modul A richtet sich laut den Angaben an Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie mittelständische Unternehmen mit bis zu 1.000 Beschäftigten und in Ausnahmefällen auch Großunternehmen. Gefördert werden soll die Nutzung existierender öffentlicher oder privater Multi-Purpose-Anlagen in Deutschland sowie in Europa zur Erprobung und Weiterentwicklung eigener Verfahren der industriellen Bioökonomie.

Modul B richtet sich an gewerbliche Unternehmen jeder Größe. Gefördert werden sollen vorbereitende Tätigkeiten sowie Durchführbarkeitsstudien zum Errichten von Single-Use-Demonstrationsanlagen. Ein strategisches Ziel sei es dabei, den Aufbau von Leuchtturmprojekten im Bereich der industriellen Bioökonomie zu unterstützen und insbesondere mit konkreten Planungsunterlagen und Konzepten die Entscheidungsgrundlage für die Investition in eine bioökonomische Demonstrationsanlage zu schaffen. Erste Projektskizzen könnten zum 1. März 2021 eingereicht werden, betonte das Wirtschaftsministerium.

