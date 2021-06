Wirtschaftsministerium startet Förderung von Start-ups im KI-Bereich

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium stockt sein Exist-Programm zur Forschungsförderung sowie das Jungunternehmen-Förderprogramm German Accelerator bis Ende 2024 um insgesamt rund 46,5 Millionen Euro auf, um damit Start-ups im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zu unterstützen. KI gehöre zu den wichtigen Zukunftstechnologien, die über den zukünftigen Wohlstand in Deutschland und Europa mitentscheiden würden, erklärte das Ministerium.

Als erstes Modellvorhaben erhalte Science & Startups, der Verbund der Gründungsservices von Freier Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technischer Universität Berlin und Charité - Universitätsmedizin Berlin, 6,85 Millionen Euro zur Förderung von Ausgründungen im KI-Bereich. "Mit dem Exist-Programm fördern wir den Transfer von Forschung in die Anwendung und bringen damit die PS auf die Straße - jetzt auch mit zusätzlichen Fördermitteln für Start-up-Gründungen im Bereich Künstliche Intelligenz", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Mit Science & Startups gehe ein erstes Modellvorhaben in Berlin an den Start, weitere Modellvorhaben in anderen Regionen sollten diesem Vorbild folgen. Mit der Förderung werde neben konkreten Start-up-Gründungen vor allem die Vernetzung von Universitäten und Forschungseinrichtungen mit bestehenden KI-Unternehmen und der Wirtschaft insgesamt in ausgewählten Regionen gefördert. Auch die internationale Sichtbarkeit von Deutschland in KI-Hotspots wie Silicon Valley, Boston und Singapur durch den German Accelerator solle verbessert werden.

