Wirtschaftsministerium stockt Budget für Elektroauto-Kaufprämie auf

Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagmittag in Rot

How Is The Market Feeling About Toyota Motor?

Toyota Motor Corporation (TM) Stock Moves -0.42%: What You Should Know

VW-Aktie fester: AUDI will in China offenbar gemeinsam mit SAIC E-Autos entwickeln

Heute im Fokus

Russland bittet Unternehmen durch Übergewinnsteuer zur Kasse. Inflation in Japan steigt wieder leicht an. Kupferproduktion von Glencore rückläufig. SAFRAN übernimmt Flight-Control-Geschäft von Raytheon-Tochter. BASF sichert sich Beteiligung an chinesischem Windpark. Exane-Analysten stufen Mercedes ab - Empfehlung für Volvo Cars. AUDI will in China offenbar gemeinsam mit SAIC E-Autos entwickeln.