Wirtschaftsministerium will Wasserstofferzeugung auf See fördern

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium will im Herbst eine Verordnung finalisieren, mit der die Wasserstofferzeugung auf See gefördert werden soll. "Wir haben eine Verordnung in die Länder- und Verbändeanhörung gegeben, wonach Flächen in der Nord- und Ostsee (sog. ausschließliche Wirtschaftszone) ausgewiesen werden, um Forschungsprojekte für Offshore-Wasserstoff voranzubringen", teilte das Ministerium mit. Die Verordnung soll laut den Angaben noch im September in Kraft treten, eine erste Ausschreibungsrunde im Jahr 2022 stattfinden.

Das Ministerium von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nannte die Initiative "weltweit einmalig". Elektrolyseanlagen auf See befänden sich noch in einem frühen Stadium. Hier wolle man "die Technologieführerschaft in Deutschland sichern". Das Ministerium passe daher die Regulierung an und weise Flächen für diese Forschungsprojekte in der Nord- und Ostsee aus, zusätzlich würden 50 Millionen Euro für diese Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt. "Ab Anfang 2022 kann die Förderung dann beginnen", hieß es.

Praktisch könne es so aussehen, dass Windenergieanlagen auf See installiert würden und es dann eine Plattform gebe, auf der ein Elektrolyseur installiert sei, der den Strom mittels Elektrolyse in Wasserstoff umwandle. Konkret will das Ministerium nach eigenen Angaben mit der Verordnung die Möglichkeit zur Vergabe von Flächen in der ausschließlichen Wirtschaftszone durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie schaffen. Erfolgreiche Bieter sollen zunächst das Nutzungsrecht der Flächen zur Energiegewinnung erhalten.

In einem weiteren Schritt könnten Sie sich um eine entsprechende Förderung für Offshore-Wasserstoffprojekte bewerben. Hierfür werde die Förderung über 50 Millionen Euro ab 2022 zur Verfügung gestellt. Die Vergabe soll an sich technologieoffen sein, es könnten auch schwimmende Solaranlagen oder Gezeitenkraftwerke installiert werden, die Strom und im nächsten Schritt Wasserstoff erzeugen. Die derzeit wohl wichtigste Form sei aber die Wasserstofferzeugung durch Offshore-Windenergie mit Offshore Elektrolyse.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2021 06:27 ET (10:27 GMT)