Wirtschaftsressort lehnt Forderung nach Homeoffice-Pflicht ab

Vorsorge ist besser als Nachsorge - leicht gesagt, jedoch in der Umsetzung oftmals schwierig. Wie Sie diefür sich finden, das erfahren Sie am

Heute im Fokus

DAX im Minus -- Pfeiffer Vacuum kündigt neue Mittelfristziele an -- LANXESS will Theseo übernehmen -- Bitcoin fällt zurück -- Adler Modemarkt insolvent -- Shop Apotheke, TeamViewer im Fokus

Dr. Martens will an die Börse. Blackstone und Bill Gates unterliegen im Bieterrennen um Signature. FUCHS PETROLUB dank starkem Schlussquartal 2020 über Erwartungen. Investor will Konzertveranstalter DEAG von der Börse nehmen. Sulzer übernimmt schwedische Wasserfiltrations-Firma. Deutsche Telekom bereitet offenbar Verkauf von T-Mobile Niederlande vor. Metzler facht Gewinnmitnahmen bei AKASOL zusätzlich an.