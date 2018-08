Wirtschaftsstaatssekretär Hirte zu Besuch in Indien

BERLIN (Dow Jones)--Gespräche mit Vertretern aus Wirtschaft und Politik stehen im Mittelpunkt einer mehrtägigen Reise des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundeswirtschaftsministerium, Christian Hirte, nach Indien. In Neu Delhi wird der CDU-Politiker den Angaben zufolge unter anderem das Industrie- und Handelsministerium, das IT-Ministerium sowie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Invest India besuchen. Dabei gehe es um Großprojekte im Eisenbahnbereich, um das geplante Freihandelsabkommen zwischen Indien und der EU sowie die Kooperation zwischen Deutschland und Indien im Bereich Digitalisierung und Startups.

In Mumbai, der letzten Station der Reise, ist den Angaben zufolge ein Treffen mit dem Industrieminister des Bundesstaates Maharashtra geplant. Hirte will in Mumbai unter anderem das Indo-German-Training-Centre sowie die weltweit größte deutsche Außenhandelskammer besuchen.

August 07, 2018 05:44 ET (09:44 GMT)