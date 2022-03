Wirtschaftsstimmung im Euroraum fällt im März wegen Ukraine-Krieg

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat wegen dem Russland-Ukraine-Krieg im März einen heftigen Schlag erhalten. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel auf 108,5 Punkte von 113,9 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 109,7 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator ging auf 107,5 Punkte von 112,8 zurück.

In der EU war der Rückgang der Wirtschaftsstimmung vor allem das stark gesunkene Verbrauchervertrauen zurückzuführen, aber auch im Einzelhandel und in der Industrie gab es deutliche Einbußen. Im Gegensatz dazu verbesserte sich das Vertrauen im Dienstleistungssektor leicht und blieb im Baugewerbe weitgehend unverändert.

In den größten EU-Volkswirtschaften ging der Indikator in Frankreich (minus 7,1), Spanien (minus 6,5), Deutschland (minus 4,3) und in geringerem Maße in Polen (minus 3,0) und Italien (minus 2,6) zurück, während er sich in den Niederlanden (plus 0,5) leicht verbesserte.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone fiel auf plus 10,4 Punkte von plus 14,1 im Vormonat. Ökonomen hatten einen Rückgang auf plus 10,5 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Rückgang auf minus 18,7 Punkte von minus 8,8 im Vormonat gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2022 05:00 ET (09:00 GMT)